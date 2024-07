Vanessa Hudgens bullizzata dopo il parto: “Ha già partorito o è ancora dentro?!”

V anessa Hudgens paparazzata fuori dall'ospedale dopo aver partorito: gli haters la bombardano di commenti negativi sul suo corpo

Vanessa Hudgens, famosa per il ruolo di Gabriella in High School Musical, oggi ha 35 anni. Nonostante molti fan nostalgici la immaginassero ancora accanto a Zac Efron, Vanessa ha intrapreso una nuova strada: dopo tante relazioni tossiche e sbagliate, come racconta nel podcast She Pivots finalmente ha trovato quella giusta. Nel dicembre 2023 infatti si è sposata con Cole Tucker e ha recentemente dato alla luce una figlia. Tuttavia, questo momento di gioia è stato offuscato da episodi di bodyshaming.

Il corpo di una donna cambia naturalmente nel corso della vita, ma molti haters sembrano ignorarlo. Già durante il matrimonio con Cole Tucker a Tulum e l’addio al nubilato, Vanessa è stata criticata negativamente per il suo aspetto fisico. Commenti come:

"Non indossi la pancera, quindi o sei ingrassata o sei incinta" sono stati frequenti. Ma Vanessa aveva risposto con sarcasmo anche se dispiaciuto per il bullying: "Sono una donna vera, scusate se non indosso la guaina tutti i giorni."

L’ondata di bodyshaming è continuata dopo la nascita della figlia. Vanessa è stata fotografata dai paparazzi all'uscita dall'ospedale in sedia a rotelle, tenendo in braccio il neonato di cui non si conosce il sesso ancora. Gli haters non hanno risparmiato commenti offensivi neanche in questo delicato momento. Commenti come:

"Non può essere lei, è un fake. Questa è brutta e grassa"

“Ma ha già partorito o la bambina è ancora dentro? LOL”

"È normale che sia sulla sedia a rotelle? Non può camminare per via del peso?" Hanno inondato i social.

Nonostante i numerosi commenti negativi, molti fan hanno difeso Vanessa, chiedendo rispetto e privacy per la neomamma. Vanessa stessa ha pubblicato una storia su Instagram, ricondivisa anche dal marito Cole Tucker, esprimendo la loro delusione per la violazione della privacy:

"Siamo molto delusi dal fatto che la privacy della nostra famiglia sia stata violata in un momento così speciale, solo per darlo in pasto ai media. Nonostante questo, volevo farvi sapere che mamma, papà e la piccola stanno bene."