Totò Schillaci: cosa disse, insieme alla moglie Barbara, sulla sua battaglia

"Siamo guerrieri noi", dichiarava Barbara, moglie di Totò Schillaci, durante la sesta puntata della decima edizione di Pechino Express del 2023. In quell’occasione, raccontava come suo marito avesse vinto la battaglia contro il cancro al colon, grazie alla sua determinazione e al grande amore che li univa. Totò Schillaci stesso aveva condiviso quanto fosse stato difficile affrontare quell'anno di sofferenze fisiche e mentali legate al cancro, ma anche quanto fosse grato per essere riuscito a superarlo.

"Ho avuto un cancro al colon e ho sofferto moltissimo per un anno. Sono felice di essere qui oggi, accanto a mia moglie, per me è una vera rivincita", aveva detto Totò Schillaci, visibilmente commosso.

"La vita continua anche dopo la malattia, cancro non vuol dire morte. Siamo vivi e dobbiamo ricordarcelo ogni giorno."

Nonostante quella che sembrava, per Totò Schillaci sul cancro, una vittoria definitiva, l'ex protagonista del calcio italiano degli anni '90 del secolo scorso ha avuto, nei primi giorni del mese di settembre, dei problemi respiratori che sono diventati via via più seri. Il 18 settembre 2024, Totò Schillaci si è spento a soli 59 anni, dopo un ricovero nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Palermo. In quei giorni difficili, era circondato dall'affetto della sua famiglia e dal calore dei numerosi fan che non lo avevano mai abbandonato.

Totò Schillaci è stato una vera icona del calcio italiano, diventato celebre durante i Mondiali del 1990 grazie ai suoi gol decisivi, tra cui quello contro l’Austria che contribuì alla vittoria della Nazionale Italiana. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Totò si è reinventato nel mondo dello spettacolo, partecipando a diversi reality come L'Isola dei Famosi e Pechino Express. Il suo spirito genuino e la sua simpatia lo hanno reso amatissimo anche dal pubblico televisivo. Dopo la triste notizia della sua scomparsa, i fan hanno invaso i social con messaggi di cordoglio, stringendosi virtualmente in un abbraccio a Barbara Lombardo, sua seconda moglie e grande amore.