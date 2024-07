TikTok come Shazam: i brani si potranno cercare con la funzione Sound Search

T ikTok sta implenentando una nuova funzione liberamente ispirata da Shazam: Sound Search, che consente di scoprire un nuovo brano canticchiandolo

Vi ricordate Shazam? La nota applicazione britannica, acquistata da Apple dal 2018, è in grado di identificare la musica in base a un breve campione riprodotto utilizzando il microfono del dispositivo e avrebbe ispirato una nuova funzione recentemente, la Sound Search, implementata su TikTok.

Come funziona Sound Search di TikTok

Si tratta - appunto - di Sound Search, che consente di trovare su TikTok una canzone cantandola, canticchiandola o più semplicemente suonandola. Essendo TikTok una piattaforma principalmente incentrata sui video, l'app mostrerà anche i video più popolari realizzati attraverso la canzone identificata.

Sebbene TikTok abbia dichiarato al portale TechCrunch che lo strumento sia stato ideato specificamente per trovare nuove canzoni o brani sconosciuti, il suo scopo è anche quello di aiutare gli utenti ad individuare i suoni e i meme più popolari presenti in-app.

Sound Search: una nuova rivoluzione musicale per TikTok?

La funzione è accessibile toccando l'icona del microfono nella scheda Ricerca dell'app TikTok.

L'azienda ha dichiarato che attualmente la cosiddetta Ricerca sonora è attualmente disponibile solo per un piccolo gruppo di utenti e non ci sono ulteriori dettagli sulle aree geografiche in cui questa feature sia già stata introdotta.

Si tratta di un passo gigante per il colosso cinese, perchè Shazam - ad oggi - non è in grado di identificare le canzoni canticchiate da un utente. La cerca dei suoni su TikTok, al contrario, si avvicina indubbiamente allo strumento di rilevamento delle canzoni di YouTube Music, che già consentiva di trovare il nome di una canzone cantando, canticchiando o suonandola con uno strumento musicale.

Un aggiornamento dello scorso anno aveva introdotto la possibilità di riconoscere le canzoni in riproduzione su altre app, come YouTube, Instagram e TikTok, ma questa novità è sicuramente un plus per la piattaforma sviluppata da ByteDance nel 2016.