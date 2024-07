La tiktoker Gloria Aste contro i bulli: “Ho un neo gigante, e allora?”

G loria Aste, la tiktoker che combatte sui social per valorizzare le differenze fisiche. Un esempio di self acceptance e body positivity.

Gloria Aste è una TikToker americana di Loveland nel Colorado, che utilizza i social media per diffondere messaggi di self love e body positivity. La sua storia è simile a quella di tante altre ragazze, se non fosse per una caratteristica fisica che la rende ancor più unica: un nevo melanocitico, più comunemente conosciuto come neo, che copre parte del busto e del collo. Di colore marrone brunastro, questo neo esteso è una parte importante dell'identità di Gloria, e lei lo mostra con orgoglio nei suoi contenuti sui social, promuovendo la consapevolezza del proprio valore e l'accettazione delle diversità fisiche.

Gloria sfida gli stereotipi di bellezza standard e l'ossessione per una perfezione inesistente, valorizzando le differenze che rendono unica ogni persona. In un’intervista a People.com, Gloria ha dichiarato:

“Volevo parlare apertamente del mio neo sui social media perché è piuttosto raro e sono cresciuta senza vedere nessuno che mi somigliasse su nulla. Voglio che la gente ne sia consapevole e mi piacerebbe vedere più persone che ne soffrono abbracciare questa tendenza. Il mio obiettivo con i social media è semplicemente quello di rendere le differenze più diffuse, perché possono essere belle."

Il rapporto di Gloria con gli haters

Il nevo melanocitico di Gloria è molto raro, il che ha portato a crescere con gli sguardi sempre fissi della gente, a subire e dover rispondere domande imbarazzanti e, una volta sui social, si è dovuta confrontare anche gli haters.

“Sono cresciuta con persone che mi facevano costantemente domande sulla mia pelle", racconta.

"Le domande finché ero piccola erano del tipo 'Ti sei colorata da sola?' Crescendo, la maggior parte delle persone pensa che si tratti di un tatuaggio blackout, che consiste nel pigmentare con un tatuaggio completamente scuro parti del corpo”

Tuttavia degli haters Gloria non si preoccupa molto, il crescere attorniata dagli sguardi delle persone e la consapevolezza che ha maturato le hanno dato maggiore sicurezza nell'affrontare le critiche delle persone:

"Ricevo un sacco di commenti di odio e inappropriati riguardo al mio neo. Penso che ci sia molta ignoranza e mancanza di istruzione dietro queste reazioni. Sinceramente, non mi danno molto fastidio i commenti cattivi perché penso che sia facile nascondersi dietro uno schermo e dire quello che si vuole senza conseguenze."

Nonostante le difficoltà, soprattutto in fase adolescenziale, Gloria si dice contenta del suo percorso di crescita personale. Ha imparato ad apprezzarsi e ora porta il suo neo con orgoglio, trasmettendo un messaggio di accettazione e valorizzazione delle proprie unicità.