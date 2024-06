L argo ai creators di TikTok! Con Effect House, la nuova funzione in-app del colosso cinese, è possibile creare qualsiasi tipo di effetto ad hoc, alimentando la propria community

Una delle componenti fondamentali di TikTok è proprio la possibilità di sperimentare con tutti gli effetti a disposizione dell'app, perfemettendo ai creators di di esprimersi, intrattenere e condividere contenuti attraverso un'ampia gamma di formati coinvolgenti e immersivi.

Effect House libera la creatività degli utenti di TikTok

Recentemente TikTok ha lanciato una funzione chiamata Effect House, per massimizzare la produzione di contenuti da parte dei suoi user. Si tratta di una vera e propria attaforma di creazione di effetti per desktop, che consente a chiunque di creare effetti ad hoc da caricare ed utilizzare su TikTok. L'obiettivo? Dare forma a nuove tendenze,, creando connessioni e alimentando lo storytelling creativo.

Per creare un'effetti su TikTok, dovete seguire dei semplicissimi passaggi: aprire la barra degli effetti, cliccare sulla scheda Crea, toccare il pulsente + (Aggiungi) e selezionare un oggetto a piacere per iniziare a sperimentare. Ovviamente è necessario aggiornare l'ultima versione di TikTok per usufruirne al meglio.

Ormai disponibile a livello globale, l'editor di effetti mobile di TikTok consente ai creatori di creare effetti per TikTok direttamente dalla stessa app, senza dover ricorrere a strumenti esterni e offrendo ai creatori un'esperienza avanzata di creazione di effetti end-to-end.

Alcune funzionalità e i numeri di Effect House

In primis, con Effect House via desktop è possibile godere di un'interfaccia semplice e intuitiva, ricca di funzioni avanzate, consentendo agli utenti di lavorare con tutti i tipi di modelli a disposizione. Ci sono duemila risorse in-app che possono essere utilizzate come parte delle vostre creazioni.

Gli user possono anche impostare dei trigger (per esempio, toccare lo schermo, sorridere, fare l'occhiolino, salutare etc) per creare effetti basati principalmente sull'interazione.

Ad oggi, più di 450 creatori di effetti hanno pubblicato effetti su TikTok, ispirando la creazione di più di 1,5 miliardi di video e raccogliendo oltre 600 miliardi di visualizzazioni a livello globale. Con l'espansione della beta di Effect House, che oggi ha trovato il suo compimento coinvolgendo una vera e proprio community globale, le potenzialità di utilizzo sono diventate veramente illimitate. Tocca solo ai creators mettersi in gioco!