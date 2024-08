Thomas Ceccon risponde ai commenti sul suo corpo: “Non sessualizzatemi”

T homas Ceccon ha guadagnato dopo l'oro di Parigi grande celebrità anche al grande pubblico. Ora si scaglia contro il catcalling al maschile per chi fa apprezzamenti sul suo corpo.

Thomas Ceccon sembra essere l’uomo del momento. Video e foto che lo ritraggono a torso nudo appena esce dalla vasca popolano il web, accompagnati da commenti di apprezzamento che, in un altro contesto, potrebbero essere graditi, ma non per un atleta come Ceccon. Recentemente, una signora ha pubblicato un video che lo ritraeva post-gara fuori dall’acqua, soprannominandolo “Dio dell’Olimpo” per il suo fisico scultoreo. Ceccon, notando l'eccesso di “complimenti”, ha risposto gentilmente alla signora commentando: “Non sessualizzatemi per favore”.

Thomas Ceccon: il rapporto con il suo corpo

Ceccon si è sempre distinto per la sua passione e dedizione al nuoto. Non si è mai considerato un sex symbol e ha sempre cercato di deviare l’attenzione dal suo aspetto fisico e dalla bellezza, puntando a trasmettere un messaggio positivo su una corretta alimentazione e l’importanza dello sport.

Parlando del suo regime alimentare e delle rinunce a tavola, Ceccon ha detto di non aver sempre avuto una dieta ferrea da seguire fino a poco prima della preparazione per le Olimpiadi. Il campione italiano ha infatti ammesso di aver mangiato sempre liberamente, a volte esagerando con merendine e cibo spazzatura. Poi per rimettersi in carreggiata ha dovuto limitare la gola concentrandosi molto anche sull'allenamento:

"Mi alleno quasi tutti i giorni, due volte al giorno. Se faccio solo piscina, cinque chilometri la mattina e cinque il pomeriggio; altrimenti alterno acqua e palestra".

Il focus di Ceccon sullo sport

Affermazioni che fanno emergere il suo focus sullo sport e non su altro, tant'è che alla domanda su chi fosse il nuotatore più bello, la sua risposta è sempre stata Nicolò Martinenghi. Ceccon non si sarebbe mai immaginato di diventare così ambito e richiesto. In un’intervista a Style l’estate scorsa, aveva detto smorzando un po' i toni:

"Io penso a nuotare, di quello che succede fuori dalla piscina m’interessa poco. Rispetto ad altri sportivi siamo avvantaggiati dal costume, nel senso che andiamo in giro praticamente nudi, e dagli allenamenti che facciamo: di nuotatori con un brutto fisico ce ne saranno un paio, forse".