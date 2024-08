Come si inserisce il testo colorato su WhatsApp?

WhatsApp sta continuando ad evolversi, con nuove funzioni e nuovi modi per dare sempre più personalità ai propri messaggi. Da tempo, infatti, è possibile scrivere il testo in grassetto o in corsivo o inviare GIF o adesivi. Ora è possibile scrivere i messaggi anche con un colore di carattere diverso attraverso delle app di terze parti.

Quali app si possono utilizzare per cambiare colore del testo su WhatsApp?

Esistono sicuramente diverse applicazioni di terze parti che si possono scaricare per ottenere questo risultato, per esempio Color Texting Messenger, Cool Fonts For WhatsApp And Text o WhatsBlue Text, tutte gratuite.

Nell'app WhatsBlue Text, ad esempio, c'è un'opzione specifica - chiamata "Fancy Text" - che consente di digitare un messaggio e di visualizzarlo in vari formati, compreso il testo blu. Basterà cliccare sullo stile o sul colore desiderato. L'app presenta anche diverse opzioni per l'utilizzo del testo, una delle quali è semplicemente intitolata "WhatsApp".

Quando si tratta di cambiare il colore del testo dello stato di WhatsApp, invece, la procedura è quasi identica. Su un'app di terze parti come WhatsBlue Text, si seguono gli stessi passaggi di cui sopra.

Tuttavia, quando si fa clic sull'opzione "WhatsApp", invece di selezionare un contatto a cui inviare il messaggio, basta cliccare su su "Il mio stato".

In questo modo, è possibile possibile modificare il colore dello sfondo dello stato di WhatsApp - un'opzione presente in app - e poi, una volta soddisfatti dell'aspetto, basta premere il pulsante "Invia".