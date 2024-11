Come reagiresti a un tradimento? Scoprilo con un test!

C ome reagiresti di fronte al tradimento della persona che ami? Scopri cosa accadrebbe con un semplice test!

Scoprire un tradimento non è mai facile e ognuno tende a reagire in modo differente, attivando dei meccanismi di difesa personali legati alle relazioni passate e al proprio carattere.

Il tradimento d’altronde è qualcosa di doloroso e difficile da affrontare. In un attimo si avverte tutto il dolore di un amore non corrisposto, si percepisce il peso delle bugie del partner e si osserva la propria autostima frantumarsi in mille pezzi.

Ti sei mai chiesta come reagiresti di fronte al tradimento della persona che ami? Fai un semplice test per scoprirlo!

Personalities La fuga, unica via

E vendetta sia

Necessità di capire

