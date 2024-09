Quanto ti leghi alle persone?

L egarsi nel modo giusto alle persone è importante: scopri come e quanto lo fai con un test!

Quanti ti leghi alle persone? La capacità di creare legami equilibrati e sani è essenziale per vivere un’esistenza felice. Trovare un bilanciamento in questi casi è importantissimo per non cadere in meccanismi errati e finire nella trappola della dipendenza affettiva.

Il rischio è quello di finire per rinunciare ai propri interessi, soffrire di ansia di abbandono e avvertire un senso di mancanza di controllo.

E tu quanto e come ti leghi alle persone? Scoprilo subito con un test!

Personalities Non riesci a stare da sola

Sai legarti nel modo giusto

Non ti leghi a nessuno

FAI ANCHE: Come ti vedono gli altri?

FAI ANCHE: Come gestisci i cambiamenti?

FAI ANCHE: Che elemento sei?

FAI ANCHE: Quanto ti piace prenderti cura di te? Fai il test!

FAI ANCHE: Quanto sei resiliente? Fai il test!

FAI ANCHE: Quanto sei capace di ascoltare gli altri? Fai il test!

FAI ANCHE: Quale emozione umana sei? Fai il test!

FAI ANCHE: Quanto peso dai al giudizio altrui? Fai il test