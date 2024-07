Quanto sei carismatica? Fai il test!

I l carisma deriva da grandi capacità di ascolto degli altri e fiducia nei propri mezzi. Sembrano due cose molto semplici, ma le possiedi davvero?

Chi non ha mai sognato di migliorare la propria capacità di parlare con gli altri e poter essere considerato una figura carismatica? Se c’è chi ci nasce, questo non significa che non lo si possa anche diventare.

Una persona carismatica è qualcuno che raggiunge i suoi obiettivi trovando, se necessario, soluzioni alternative. Anche la capacità di prendere decisioni è questione di carisma, poiché non esisterebbe fiducia nelle proprie capacità senza un pizzico di carisma. Non solo: il carisma è una questione di doti etiche e ti permette di entrare meglio in sintonia con gli altri.

Fai il test per sapere se sei una persona carismatica o hai bisogno di un po’ di lavoro per diventarlo!

Personalities Carismatica è il tuo secondo nome

Sei poco sicura della tua capacità di esprimerti

Come hai detto che si scrive carisma?

