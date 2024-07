Come reagisci alle critiche? Fai il test!

L e critiche possono essere il motore di un miglioramento, ma saperle accettare è un’arte che si impara col tempo e l’umiltà. Sei capace di accettarle?

Accettare una critica richiede fiducia nelle proprie capacità, prima di tutto, e in secondo luogo l’umiltà di comprendere quando si è nel torto. Se da una parte le critiche dovrebbero sempre essere espresse in modo costruttivo, non è sempre detto che chi abbiamo davanti sappia comunicare nel modo giusto.

Trovare il giusto compromesso tra consapevolezza nei propri mezzi, a testa alta, e la critica, è quintessenziale per vivere una vita piena e soprattutto felice.

Se vuoi scoprire come vivi le critiche, puoi provare il nostro test e usarlo come punto di partenza per lavorare sulle tue capacità!

Personalities Come reagisci alle critiche?

Vivi le critiche con difficoltà

Come ti permetti?

