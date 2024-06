Telegram Stars: cosa sono e come si utilizzano?

T elegram si sta trasformando. Da semplice piattaforma di messaggistica istantanea, l'app nata nel 2013 sta provando a rivoluzionare il mercato digitale. Come? Grazie alle Telegram Stars

Ogni mese oltre 400 milioni di utenti interagiscono assiduamente con bot e micro app su Telegram per acquistare prodotti, accedere a servizi, giocare e tanto altro. La popolare app, nata nel 2013, si è recentemente aggiornata dando la possibilità agli stessi bot e alle mini-app di vendere beni e servizi digitali. Come? Attraverso le Telegram Stars.

Telegram Stars: come si integrano nell'ecosistema dell'app?

Le Telegram Stars sono oggetti virtuali che consentono agli utenti di acquistare beni e servizi digitali da bot e mini app all'interno dell'ecosistema Telegram, inviare regali ai creatori di contenuti sulla piattaforma e tanto altro. A differenza delle vecchie e più tradizionali app, le mini app di Telegram - ovvero tutte le piattaforme aperte che consentono alle aziende di distribuire app crypto-friendly direttamente all'interno della stessa piattaforma di messagistica - non hanno bisogno di essere installate per essere utilizzate. Ecco anche perché crescono così rapidamente. Inoltre, la natura prettamente social di Telegram permette alle mini app di diffondersi in modo virale, raggiungendo decine di milioni di utenti in poche settimane.

Le Stelle possono essere acquisite con acquisti in-app tramite Apple e Google o PremiumBot, quindi spese per prodotti digitali offerti dai bot, dagli e-book e dai corsi online fino agli oggetti più strampalati o divertenti nei giochi di Telegram. Inoltre, gli sviluppatori di mini app possono ritirare le loro Stars tramite Fragment utilizzando la tecnologia di rete informatica TON (Telegram Open Network).

Le stelle di Telegram sono anche totalmente conformi alle ultime politiche di Apple e Google sulle vendite di prodotti digitali, consentendo agli sviluppatori dell'ecosistema Telegram e ai loro utenti un accesso senza precedenti agli acquisti in-app sugli app store mobili. Abilitando pagamenti semplici e ulteriormente rapidi per beni e servizi digitali, la piattaforma consentirà alle aziende di raggiungere oltre 900 milioni di potenziali clienti all'interno di Telegram.

Una nuova rampa di lancio per le mini app

Il recente boom delle mini app ha già reso Telegram la destinazione principale per il lancio di nuove app. Le Telegram Stars hanno permesso a questo fenomeno di raggiungere un nuovo livello, indubbiamente senza precedenti nella storia dei social media.

Pavel Durov, uno dei fondatori dell'app, ha chiarito nel suo canale Telegram alcuni aspetti importanti: “Apple e Google prendono una commissione del 30% quando gli utenti acquistano le Stelle da loro, ma Telegram sovvenziona le pubblicità acquistate con le Stelle di Telegram. Quindi se gli sviluppatori reinvestono le Stelle per promuovere la loro app, la commissione complessiva sarà quasi dello 0%”, ha spiegato il CEO.

Questa nuova funzionalità permetterà a Telegram di diventare una nuova rampa di lancio per le mini app, per gli acquisti e il commercio online, ampliando il proprio raggio d'azione e trasformandosi in un ampio mercato digitale.