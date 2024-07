Telegram: quali sono le ultime novità dell’app?

N el suo ultimo aggiornamento, Telegram ha introdotto tante novità per varie tipologie di utenti: dal content creator allo sviluppatore, passando per chi utilizza assiduamente le sue funzioni Premium

Telegram ha implementato tante novità attraverso il suo nuovo aggiornamento di giugno, che consente di minimizzare le mini app in una barra compatta e pratica, invita i creators a monetizzare i loro canali con foto e video a pagamento e - tra le altre possibilità - migliora le storie attraverso l'introduzione della ricerca per hashtag o posizione. Non solo! A partire dal 30 giugno, gli sviluppatori di mini app e i creatori di contenuti possono utilizzare ufficialmente le Telegram Stars guadagnate per ricevere ricompense, oppure acquistare le inserizioni di Telegram con dei vantaggi speciali.

Barra mini app

Sono oltre 500 milioni gli utenti su Telegram che interagiscono quotidianamente con le mini app per l'acquisto di prodotti, giochi o servizi. Ora, l'app di messaggistica istantanea permette di ridurre le mini app in una barra compatta e compressa nella parte inferiore dello schermo. In questo modo, si possono aprire altre mini app in contemporanea e rispondere a messaggi o chiamate in totale libertà, senza dover aspettare che la mini app in utilizzo si carichi di nuovo. Come si minimizza un'app? Basta scorrere verso il basso sul suo titolo. Per riaprirla, invece, è necessare toccare la barra delle app nella parte bassa dello schermo e selezionare una delle app attivate.

Paga i contenuti con le Stelle di Telegram

Un po' di tempo fa vi avevamo anticipato l'avvento delle Telegram Stars per acquistare prodotti digitali nelle mini app. Le Telegram Stars sono oggetti virtuali che consentono agli utenti di acquistare beni e servizi digitali da bot e mini app all'interno dell'ecosistema Telegram, inviare regali ai creatori di contenuti sulla piattaforma e tanto altro. Si possono accettare stelle pubblicando foto o video a pagamento sui loro canali e gli abbonati potranno visualizzare i post in questione solo dopo aver pagato l'autore per sbloccarli.

Ricerca storie per hashtag

Sei un creatore di contenuti o un'azienda, puoi usare gli hashtag per far crescere il tuo pubblico, permettendo agli utenti di Telegram di scoprire in modo organico il tuo profilo o canale. Toccando un hashtag qualsiasi chat, si possono vedere i risultati di ricerca per quel tag specifico, sia dalle chat, sia dai canali pubblici. Grazie a questo nuovissimo aggiornamento, toccando gli hashtag nelle didascalie delle stories, si potranno scoprire tante storie pubbliche con i loro tag corrispondenti. Per gli utenti di Telegram Premium, inoltre, è possibile usufruire delle funzioni per creators e aziende di Telegram Business.

Ricerca storie per posizione

Sei ad un concerto? A teatro? In discoteca, in un museo o più semplicemente in vacanza? Ora si possono aggiungere anche i tag di posizione alle proprie stories, per aggiornare i propri amici o più in generale la propria community. Come con gli hashtag, toccando qualsiasi tag di posizione compariranno le storie pubbliche postate direttamente dallo stesso luogo. Attenzione! Solo le storie che i singoli utenti scelgono di rendere pubbliche apparianno nelle ricerche per hashtag o posizione. Le storie private non compariranno mai nei risultati di ricerca.

Widget per i link nelle storie

Gli utenti di Telegram Premium potranno mettere in evidenza un link aggiungendo un widget specifico alle loro storie. Questo consentirà di creare un'anteprima del link sulla tua foto o video, ma non solo: Telegram supporta entrambe le tipologie di sfondi, chiari o scuri, per adattarsi ai media.

Inserzioni agevolate per content creators e sviluppatori

Sono tanti gli sviluppatori o i content creators che offrono beni o servizi digitali sulle piattaforme digitali, oltre a monetizzare i loro canali con post a pagamento. Come vi avevamo sempre anticipato parlando di Sters, Il vantaggio dell'utilizzo di Telegram è che non prende alcuna commissione dalle transazioni in stelle, quindi vengono applicate solo le tasse e le commissioni del sistema di pagamento. Inoltre, nel momento in cui vengono trasferite delle "stelle" nell'account con l'intento di creare un'inserzione a pagamento di Telegram, l'app aggiunge persino uno sconto del 30% circa per coprire tutte le commissioni del sistema di pagamento di terze parti.