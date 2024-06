T aylor Swift parla spesso di salute mentale, dei disagi che ha vissuto e di come gestisce le critiche e il rapporto con gli haters. Anche quando sono illustri come Dave Grohl.

Lo scorso anno Time l’ha incoronata “Persona dell’Anno” e non è un caso: 150 milioni di dischi venduti e innumerevoli premi vinti, Taylor Swift è decisamente l’artista dei record, una delle personalità più influenti al mondo.

Eppure, dietro ad una vita apparentemente rose e fiori, anche Taylor ha avuto i suoi momenti bui e ha sofferto di problemi mentali, causati in alcuni casi proprio dalle diatribe nate con colleghi illustri che hanno minato la sua stabilità emotiva e l’avrebbero portata a mettere in discussione la sua carriera e la sua capacità di proseguire nel suo cammino di artista.

Taylor Swift: “Accettare il proprio corpo, trovare l'equilibrio è stato un processo lungo”

Parlare di salute mentale non è più un tabù e non deve esserlo mai: lo sa bene Taylor Swift che in un'intervista è tornata con la mente ad uno dei suoi periodi più bui della sua carriera, quello della diatriba con Kanye West e Kim Kardashian. Le continue accuse e dichiarazioni contro la cantante, da parte dell’allora coniugi West, avevano portato Taylor ad uno stato di profonda prostrazione. Lei stessa ricorda: «Questo episodio mi ha portato psicologicamente in un posto dove non ero mai stata prima. Mi sono trasferita in un paese straniero. Non sono uscita da un condominio per un anno. Avevo paura di fare telefonate. Ho allontanato la maggior parte delle persone della mia vita perché non mi fidavo più di nessuno. Sono caduta molto, molto in basso».

Per questo la cantante, che ha sofferto di vari disturbi tra cui quelli alimentari, non smette mai di parlare dell’importanza della salute mentale e, nei suoi album, affronta spesso questo argomento.

«Avevo dei dubbi sul sentirmi a mio agio nel parlare del mio corpo e del rapporto malsano che ho avuto con il cibo e tutto il resto nel corso degli anni» aveva dichiarato Taylor in occasione dell’uscita del suo primo documentario Miss Americana, ma poi era riuscita ad aprirsi completamente e a raccontare i disagi attraversati nel corso della sua vita, dopo essere caduta in una spirale di vergogna e odio per il suo corpo.

Taylor Swift: ecco come gestisce gli haters (e l’accusa di playback di Dave Grohl)

Come tutte le grandi artiste anche Taylor Swift non è esente da critiche provenienti dagli haters della rete e persino da attacchi piuttosto pesanti da parte di colleghi. Proprio come accaduto di recente, quando Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters, l’ha accusata apertamente di cantare in playback ai suoi concerti.

Lo scontro è iniziato sul palco del London Stadium dove Grohl si stava esibendo in conteporanea con l’Eras Tour di Taylor Swift:

«Ve lo dico, se c’è qualcosa che vogliamo evitare, è essere bersaglio dell’ira di Taylor Swift – ha detto Grohl -. È per questo motivo che ci piace chiamare il nostro tour “The Errors Tour”… Noi abbiamo avuto ben più di qualche errore. Solo un paio eh. Ma è solo perché, a differenza di altri, suoniamo dal vivo» aveva dichiarato Grohl. Una frecciata che, ovviamente, non era sfuggita a Taylor Swift che, nella tappa successiva del tour, aveva ribattuto alle parole del rocker «Grazie a ogni singolo membro della mia band e della mia squadra. Suoneranno tre ore e mezzo per voi e se lo meritano. E così faranno gli artisti che saliranno con me sul palco», smontando con stile l’accusa di Grohl.

Il leader dei Foo Fighters però non è l’unico che ha attaccato Taylor: ci ha pensato anche sua figlia, Violet Grohl, che ha recentemente accusato la popstar di inquinare il pianeta facendo ricorso ai suoi jet privati per spostarsi da una città all’altra per il suo tour. E gli attivisti di Just Stop Oil hanno anche provato ad imbrattare il jet della cantante come segno di protesta. La figlia di Grohl però era stata subissata di insulti dai fan di Taylor che c’erano andati giù pesanti.

Taylor, dal canto suo, sa bene come trattare con gli haters che in questi anni di carriera l’hanno presa di mira diverse volte: in un’intervista di CBS Sunday Morning, citata da People, Taylor Swift ha spiegato come creda fermamente nel perdono e di come sia convinta dell’importanza di poter dare una seconda possibilità a chi ha sbagliato. Lei stessa, ha affermato, non ha problemi a chiedere scusa quando si rende conto di aver commesso un errore e che è disposta a dare alle persone una seconda possibilità a condizione che abbiano "arricchito la tua vita e reso migliore", nonostante "anche alcune cose brutte".

Taylor aveva già parlato dell’impatto che i social hanno avuto nella sua vita e, in un'intervista a Entertainment Weekly aveva dichiarato:

«I social media hanno dato alle persone un modo per esprimere la loro arte. Li uso per connettermi con i fan. Ma esiste un universo oscuro dove senti che ci sono 3 trilioni di nuovi cerchi invisibili che devi attraversare, e senti che non sarai mai in grado di saltarli tutti bene. Io, insieme a molti miei amici e fan, sto cercando di capire come affrontare la mia vita e non mi voglio preoccupare di quello che pensano le persone della mia vita. Non sono sempre in grado di mantenere un equilibrio, e penso che sia importante che tutti lo sappiano. Impariamo ogni giorno, ed è anche qualcosa che io devo imparare».

Insomma, talento e saggezza per Taylor vanno decisamente a braccetto.