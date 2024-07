Suki Waterhouse parla di relazioni e salute mentale: «A 20 anni l’amore è sadico, a 30 cambia tutto»

L’attrice si racconta a cuore aperto parlando della sua salute mentale e delle difficoltà che ha dovuto superare dopo la fine della sua storia con Bradley Cooper. Ma anche dell’amore totalizzante per Robert Pattinson e la loro bimba.

Bella e finalmente felice: così appare oggi Suki Waterhouse, la poliedrica attrice e modella, nonché cantante, che da ormai quasi 6 anni ha trovato il suo amore perfetto in Robert Pattinson, dopo la fine burrascosa della sua storia con Bradley Cooper.

Gli amori di Suki Waterhouse

Un amore, quello per Bradley, vissuto in un’età ancora forse troppo giovane per comprenderne a pieno la portata: 21 anni lei, 38 lui, quella con Cooper era stata una storia che ha lasciato parecchi segni sulla pelle di Suki, la quale ha impiegato ben 10 anni per rimettersi completamente in sesto.

A raccontarlo è la stessa attrice in un’intervista rilasciata a British Vogue dove Suki parla di quell’amore da ventenne che le ha sconvolto la vita: «I vent’anni sono piuttosto sadici. L’amore che ho provato allora era solo un feticcio, e credo che quando si viene amati solo in quel modo, si viene puniti. Quando si arriva ai 30 anni, ci si sente quasi subito più rispettati. È una cosa bella e scioccante allo stesso tempo» ha rivelato Suki, aggiungendo anche come invece l’amore con Robert sia tutt’altra cosa.

E lo dimostra il fatto che i due hanno da poco avuto una bambina, nata proprio lo scorso Marzo. A rivelare il sesso della piccola era stata la stessa attrice dal palco del Coachella Festival dove si era esibita poco tempo dopo: «Si sono verificati degli eventi piuttosto grandi», aveva esordito Suki «Adoro le donne straordinarie e sono stata molto fortunata ad avere la mia piccola, straordinaria donna e a incontrare l'amore della mia vita» lanciando un messaggio di grande amore proprio al compagno Robert Pattinson.

La salute mentale della Waterhouse però aveva vacillato dopo la fine della storia con Bradley Cooper e come lei stessa racconta «Certe sofferenze rimangono sempre dentro di te» anche se è passato del tempo, facendo intuire un processo di elaborazione della separazione piuttosto lungo e travagliato, non certo privo di sofferenza.

E aveva proseguito «A questo punto della mia vita posso dire di essere abbastanza forte, ma quando ti succede qualcosa di molto pubblico e la storia che c’è dietro è oscura e difficile, e in realtà non stai bene, ma non puoi spiegarti al mondo, ecco, tutto questo è molto isolante e disorientante. Probabilmente mi ci sono voluti 10 anni per trovare una soluzione ed essere in grado di avere questa espansione nella mia vita» riferendosi a sua figlia.

Una figlia voluta per scelta da entrambi: «L’abbiamo pianificato. Un giorno ci siamo guardati e abbiamo detto: ‘Beh, non saremo mai più pronti di così’» riferendosi a lei e Robert e in effetti, sebbene Suki abbia definito Pattinson come una persona parecchio ansiosa, i due stanno meravigliosamente bene insieme e Robert non si arrabbia neanche quando Suki si dedica alla scrittura di canzoni sui suoi ex perché ha «un grande senso dell’umorismo su quel genere di cose».

Suki Waterhouse e la salute mentale durante la gravidanza

La modella e cantante britannica non hai mai fatto mistero neanche delle difficoltà attraversate durante la gravidanza ed è stata anche duramente criticata per aver rivelato gli aspetti meno idilliaci della sua dolce attesa, dimostrando però grande coraggio e lanciando un messaggio di solidarietà alle tante donne e mamme che come lei si sono sentite in difficoltà o hanno sofferto di baby blues.

«Il quarto trimestre è stato mortificante. Il periodo post partum è stato pieno di gioia esaltante, tante risate, lacrime, così tanti ormoni! Sono orgogliosa di tutto ciò che il mio corpo ha fatto e fiera della gentilezza e della grazia che mi sono concessa durante questo periodo di recupero» aveva raccontato infatti Suki.

L’annuncio della nascita della bimba, di cui ancora non si sapeva sesso e nome, era stato fatto i primi di Aprile sui social e solo al Coachella Suki aveva rivelato proprio che si trattava di una bimba, a riprova della volontà della coppia di mantenere la massima privacy.