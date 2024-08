Il tiktoker Stefano Cirillo scopre di avere la leucemia e invita tutti alla prevenzione

I l tiktoker Stefano Cirillo racconta il motivo della sua pausa dai social. Dopo l'annuncio della malattia, il sostegno dei fans gli danno forza e speranza.

Stefano Cirillo, famoso tiktoker con oltre 200.000 follower, è noto per le sue brillanti imitazioni di altri influencer, in particolare di Chiara Facchetti. Tuttavia, di recente, la sua assenza dai social media aveva destato preoccupazione tra i suoi fan. Dopo un periodo di silenzio, Stefano è riapparso con una brutta notizia:

“Comunque la vita è così strana. Un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno”.

Il video dell'annuncio di Stefano ha subito raggiunto oltre 4,5 milioni di visualizzazioni e ricevendo migliaia di manifestazioni di affetto e supporto dai suoi fans. Nel video condiviso, si vedono immagini di lui in auto, mentre un'infermiera gli taglia i capelli, e infine in un letto d'ospedale. Nei commenti, il 29enne ha fornito ulteriori dettagli riguardo la sua malattia ed esorta le persone che lo ascoltano a prevenire attraverso analisi approfondite:

“Le analisi del sangue erano a posto, ho scoperto la leucemia da una risonanza magnetica e ulteriori esami. Non fermatevi alle analisi del sangue”. Su Instagram, Cirillo ha aggiunto che gli accertamenti medici sono iniziati a causa di un persistente mal di schiena.

Stefano ha anche condiviso un messaggio molto forte e significativo:

“Quando non sei in questa situazione, non capisci che la cosa più importante è il supporto delle persone e quello mentale. Il fatto che grazie a questa condivisione io stia meglio e mi senta pieno di forze è sano”.

Il suo annuncio ha suscitato un'ondata di solidarietà e sostegno da parte dei suoi follower e di altri influencer. Molti hanno condiviso messaggi di incoraggiamento, dimostrando la loro vicinanza a Stefano in questo momento così delicato. Tra le tante dimostrazioni di affetto, spicca quella della stessa Chiara Facchetti, spesso imitata da Stefano, dove ha scritto un commovente messaggio di supporto. Un messaggio pieno di affetto in cui riconosce il coraggio di Stefano e la sua capacità di affrontare le difficoltà con positività. Stefano dal canto suo ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto, sottolineando quanto sia importante per lui condividere quello che sta vivendo con gli altri.

“Il supporto mentale e l'affetto delle persone sono fondamentali in momenti come questi,” ha detto in un post.