Cos’è la sologamia, il trend che prevede il matrimonio con sé stessi

È una tendenza che ha già coinvolto 1000 persone nell'ultimo anno. La sologamia nasce in oriente e prevede di sposarsi con sé stessi.

Sempre di più si parla di self love e self acceptance, ma quanti arriverebbero addirittura a sposare sé stessi? La sologamia lo prevede. Questa tendenza arriva dal Giappone, dove lo si fa ormai da una decina di anni. Non sorprende che una pratica del genere possa nascere lì, considerando la percentuale di single nel paese: oltre il 30% degli abitanti, secondo un sondaggio della Recruit Holding, ovvero un quarto della popolazione. Eppure, questo trend sta arrivando anche in Occidente, diffondendosi da Londra fino in Italia.

Questa pratica è nata per permettere alle persone single, sia per scelta che per circostanze, di vivere l’esperienza del matrimonio senza dover aspettare un partner, ma non solo. La sologamia vuole lanciare anche un messaggio di amore per sé stessi promuovendo l'inclusività. Si tratta comunque di una cerimonia simbolica, senza alcun valore legale, dove chiunque può decidere come organizzare il proprio matrimonio. Dall’abbigliamento, i dettagli della cerimonia e persino se indossare una fede nuziale, proprio come in un matrimonio tradizionale.

Non solo in Giappone viene praticata, in Brasile aveva fatto scalpore il matrimonio della modella brasiliana Cris Galera, che per l'occasione aveva organizzato una vera cerimonia con abito da sposa, ricevimento e festa a seguito. Poco tempo dopo aveva fatto ancora più scalpore la dichiarazione di divorzio da sé stessa. In Italia il termine "sologamia" non è ancora presente nei dizionari, ma la pratica sta prendendo piede anche qui grazie all'artista italiana Elena Ketra. Dopo la laurea presso l'Accademia delle Belle Arti, Elena ha esplorato la sologamia nel contesto della sua ricerca sull'empowerment femminile. Sul sito Sologay.org si può trovare la sua performance digitale che permette a chiunque di sposarsi con sé stesso. Basta solo compilare un modulo e si riceverà il certificato di matrimonio digitale.