Simone Biles criticata per i capelli disordinati e “poco femminili”. Lei non ci sta e risponde

L a campionessa di ginnastica artista Simone Biles alle prese con gli haters che commentano il suo beauty look in pedana. Ma lei risponde a tono.

Simone Biles è sicuramente una delle protagoniste di queste Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver conquistato l'oro nella finale di ginnastica artistica lo scorso 30 luglio, si è ritrovata a fare i conti non solo con la gloria ma anche con le critiche. Infatti, non sono mancati i commenti negativi sui social, non riguardanti le sue prestazioni o abilità atletiche, ma sui suoi capelli.

Dopo aver affrontato sfide significative, inclusi problemi di salute, Biles ha sempre dato priorità al suo benessere mentale e fisico piuttosto che alle critiche. Nonostante ciò, alcune recenti osservazioni l'hanno colpita perché andavano a toccare un argomento per lei delicato di cui aveva già parlato anche nel documentario a lei dedicato su Netflix. Alcuni haters hanno infatti criticato le sue acconciature, definite "poco ordinate" rispetto ad altre atlete. Questi commenti, ritenuti da Biles inutili e superficiali, hanno sollevato un acceso dibattito sulla sua femminilità.

In risposta alle critiche, Biles ha pubblicato un video sui social media, dove appare con i capelli ben sistemati sul pullman, accompagnato dalla frase:

"La prossima volta che volete commentare i capelli di una ragazza di colore, non fatelo."

Ha spiegato che, nonostante avesse curato l'acconciatura nel tragitto verso il villaggio olimpico, il viaggio di 45 minuti senza aria condizionata gliel'aveva rovinata:

"Fa circa 9.000 gradi," ha ribadito.

Biles aveva già affrontato il tema del body shaming e degli stereotipi razziali nel documentario su Netflix e puntavano proprio alle critiche che aveva ricevuto riguardo la sua capigliatura. In un'intervista con Elle aveva anche approfondito l'argomento condividendo quello che è stato il suo percorso verso l'accettazione delle sue particolarità. Spiegava inoltre che non avendo avuto mai una guida o qualcuno che le insegnasse a curare e acconciare i suoi capelli, ha dovuto sbrigarsela da autodidatta guardando video in rete. Ha anche sottolineato l'importanza di accettare e amare la propria identità, affermando:

"La maggior parte delle reazioni negative che riceviamo provengono dalla nostra stessa comunità, il che è un peccato. Ora sto finalmente imparando ad amare i miei capelli, la loro consistenza e i vari stili che posso creare."