Signal: cos’è e perchè è l’app più sicura di tutte?

E siste un'app veramente sicura per la condivisione di messaggi e contenuti? Signal è la piattaforma migliore per tenere i dati al sicuro e vi spieghiamo perchè

Il tema della privacy è al centro del dibattito sull'uso dei social network e di tutte le piattaforme di messaggistica istantanea che fanno parte della nostra quotidianità: Whatsapp, Telegram, Discord, Messenger - per citarne alcune. Nell'ecosistema delle app, c'è una novità che sta conquistando tutti, perchè ha fatto della privacy e della sicurezza nella gestione dei dati il suo punto di forza: Signal.

Signal, una nuova app per la protezione dei dati

Signal è un servizio di messaggistica criptata per la messaggistica istantanea, le chiamate vocali e le videochiamate, nato nel 2014 e ideato dalla Signal Technology Foundation di Moxie Marlinspike e Brian Acton. Nonostante sia in circolazione da 10 anni, nel 2021 ha registrato un'enorme impennata di utenti, in seguito a una maggiore consapevolezza della necessità di tutelare le proprie chat e i propri contenuti. Oggi l'app viene utilizzata su scala globale da oltre 40 milioni di persone.

Conosciuta per la sua crittografia end-to-end e per la sua struttura totalmente indipendente, Signal è stata in passato il metodo di comunicazione preferito da giornalisti, attivisti e persino dagli stessi hacker. Tra le sue caratteristiche, figura sicuramente il fatto di non essere gestita da una grande azienda tecnologica, ma di essere il "prodotto" di un'organizzazione no-profit.

La sua funzione di messaggistica istantanea comprende, come nel caso di tante altre app, l'invio di testo, note vocali, immagini, video e altri file. Per iscriversi è sufficiente un numero di telefono. È possibile inviare messaggi, effettuare chiamate vocali o video one-to-one oppure di gruppo, ma anche utilizzare reazioni emoji o adesivi come nelle altre app.

Tra le sue altre funzionalità estremamente utili, è possibile impostare la scomparsa dei messaggi dopo un certo lasso di tempo, interamente personalizzabile.

Quanto è sicura Signal?

Come anticipavamo nell'articolo, le comunicazioni su Signal sono crittografate end-to-end, il che significa che solo le persone coinvolte nei messaggi possono vederne il contenuto, nemmeno l'azienda stessa. Trattandosi di un'organizzazione no-profit e non essendo un'azienda a scopo di lucro, Signal non raccoglie praticamente alcun dato sui suoi utenti e non può darli a terze parti. Non ha pubblicità e, quindi, non è incentivata a tracciare i suoi utenti.

Piccola curiosità: è stata proprio Signal ad implementare il famoso protocollo di crittografia che tante altre aziende globali - tra cui WhatsApp e Skype - utilizzano.