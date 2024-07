Sharon Stone in posa a 66 anni sui social, viene attaccata dagli haters

S haron Stone vittima di bodyshaming da parte degli haters dopo aver pubblicato uno scatto che riproduce la celebre posa del film "Basic Instinct".

Sharon Stone, attrice che ha fatto innamorare intere generazioni con il suo fascino e la sua allure da femme fatale, ha condiviso sui social una posa che riproduce il celebre frame tratto dal film "Basic Instinct". Seduta con le gambe accavallate, tacco a spillo, sguardo intenso e un completo intimo che lascia trapelare lievemente il suo corpo, ha scatenato immediatamente gli haters, che l'hanno criticata aspramente per lo scatto:

"Sei una signora, non puoi più metterti in queste pose ormai. Abbi un po’ di dignità."

"Eccola un’altra Madonna, che espone il suo corpo per dimostrare chissà cosa."

"Sei solo una brutta caricatura di quello che eri un tempo."

"Rassegnati, il tempo passa anche per te."

Questi e molti altri commenti fuori luogo hanno messo in discussione il corpo di Sharon Stone a 66 anni, giudicandolo non più attraente come un tempo. Tuttavia, molti sostenitori la esortano a non ascoltare la cattiveria gratuita della gente e la elogiano per la sua forma fisica smagliante. A 66 anni, Sharon mostra un fisico che porta con maturità e orgoglio, di cui non nasconde le imperfezioni, come molti la accusano di fare.

LEGGI ANCHE - Martina Colombari insultata dagli haters: “Sei anoressica, stai invecchiando male”

In un'intervista del 2022 a Vogue Arabia, l'attrice ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica, spiegando che, nonostante in passato avesse ricorso a qualche ritocco, dopo un ictus ha deciso di smettere. Ha raccontato di aver dovuto fare oltre molte dosi di botulino e filler per recuperare dopo l'ictus e l'emorragia cerebrale che l'hanno colpita:

"Ci sono stati periodi in cui ho fatto cose del genere, poi ho avuto un ictus e un'emorragia cerebrale di nove giorni e ho dovuto fare più di 300 dosi di botulino e filler per far risalire quel lato della mia faccia."