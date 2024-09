Shakira, la nuova hit simbolo di libertà e felicità dopo la rottura con Piqué: «È un inno alle donne»

S hakira torna con un nuovo brano e una rinnovata serenità: Soltera, in cui la cantante colombiana è in compagnia delle sue amiche, è un inno alle donne e alla libertà.

Shakira is back e non poteva essere altrimenti: dopo l’annuncio delle tre candidature ai Latin Grammy nelle categorie album dell’anno per Las Mujeres Ya No Lloran, canzone dell’anno per Entre Parentesis e miglior performance di musica elettronica e latina, la star colombiana è pronta a lanciare un nuovo brano che promette davvero scintille.

Dopo il grande successo di Punteria, la cantante esce ufficialmente il 4 ottobre con Soltera, la nuova canzone già presentata al Liv di Miami, dove un fan aveva tentato di riprendere Shakira sotto la gonna con il telefonino, facendole upskirting. In quell’occasione la cantante si era veramente arrabbiata, decidendo di abbandonare il palco, ma ora è tornata alla sua consueta allegria e spensieratezza, amplificate dalla condizione di single dopo la clamorosa rottura con Piqué, suo storico compagno.

Shakira non perde occasione infatti per ribadire quanto stia bene ora, quanto sia felice e serena e, soprattutto quanto si stia divertendo: «Nessuno mi dirà come dovrei comportarmi, possono esprimere la loro opinione. Ma ho il diritto di comportarmi male per divertirmi. Sono libera e ora posso fare quello che voglio. Ci si diverte moltissimo da single» recita infatti il brano della cantante colombiana.

Soltera è dunque un vero e proprio inno alla rinascita, alla ritrovata gioia di godere di se stessi e della propria libertà, ma anche un inno all’amicizia in pura chiave afro beat: nel video pubblicato su Instagram per anticipare l’uscita del brano infatti, Shakira condivide la scena con le sue amiche, la cantante venezuelana Lele Pons, la cantante dominicana Natti Natasha, la modella Winnie Harlow e la modella Shannon.

E saranno proprio loro le protagoniste del videoclip ufficiale della canzone e compariranno sulla cover del brano, come a monito di quanto sia importante condividere la propria vita con le persone che ci stanno a cuore, come le amiche, capaci di tirarci fuori dal baratro anche nei momenti più bui.

Shakira: la rinascita dopo la depressione e il tradimento di Piqué

Chi non ricorda lo scandalo scoppiato due anni fa, quando Shakira e Piqué annunciarono la loro separazione dopo 12 anni di amore? La motivazione, come tutti sanno, fu il tradimento del calciatore con Clara Chia Marti, sua attuale compagna, ma la battaglia mediatica e legale che si era scatenata a suon di «Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio», uno dei versi della canzone di Shakira contro l’ex compagno, aveva tenuto banco per mesi.

Ma la cantante colombiana ha avuto anche altri momenti davvero difficili nella sua vita, come il periodo trascorso a fine 2017, quando un’emorragia alle corde vocali le aveva fatto temere di non poter cantare più, mandandola in depressione.

«Ho sempre pensato che ci fossero delle cose nella mia vita destinate prima o poi a sparire, come la bellezza, la giovinezza e tutta quella roba lì, ma non avrei mai immaginato che a lasciarmi sarebbe invece stata la mia voce, perché fa parte della mia natura, della mia identità. Ecco perché quando non potevo cantare è stato insopportabile» aveva raccontato la cantante colombiana in un’intervista al Guardian.

«Ero così depressa che non mi alzavo dal letto» aveva proseguito la cantante alla quale i medici avevano suggerito anche di non parlare per non sforzare ulteriormente la voce, cosa che le era risultata davvero difficile anche perché all’epoca aveva i suoi bimbi ancora piccoli e non poter comunicare verbalmente con loro era insopportabile.

«Non riuscivo a farmi capire e così diventavo sempre più pessimista e piena di rabbia» aveva raccontato Shakira alla quale i medici avevano consigliato un intervento chirurgico. Ma lei, non pienamente convinta di questa soluzione, aveva riposto le sue speranze in trattamenti alternativi come ipnosi e meditazione, ricorrendo anche ad un viaggio a Lourdes: «Mi servivano o un intervento chirurgico o un intervento divino e quando la mia voce è tornata senza operazione, mi sono sentita come se avessi avuto una sorta di esperienza religiosa» aveva concluso la cantante che oggi è più in forma, felice e soddisfatta che mai e si è ormai lasciata alle spalle tutte le ombre del passato.