Serena Williams criticata per il percorso di dimagrimento post-parto: «Non tornerai più come prima!»

Serena Williams ha documentato il suo percorso post gravidanza per perdere peso e i progressi raggiunti, ma la rete si è divisa e non sono mancate le critiche: «Non si può dimagrire per una gonna!»

Lei ha bisogno davvero di poche presentazioni, basta il suo nome a evocare la leggenda: stiamo parlando di Serena Williams, una delle tenniste più forti di tutti tempi, tanto da essere soprannominata The Queen.

Oggi, tolta la gonnellina a pieghe e posata la celebre racchetta, Serena è un’imprenditrice e una giovane mamma felice e pienamente realizzata che però ha ancora un sogno nel cassetto: tornare in forma dopo il parto.

Sì perché le due gravidanze che le hanno regalato le sue splendide bambine, Olympia e Adira, le hanno lasciato anche una silhuette diversa rispetto al passato, come era successo anche a Lindsay Lohan.

Il fisiologico aumento di peso di Serena non è sfuggito ovviamente a haters e detrattori, tanto che già qualche anno fa era stata oggetto di body shaming da parte di Ion Tiriac, anche lui ex tennista e oggi imprenditore, che ci era andato giù pesante commentando «A quell’età e col peso che oggi si porta addosso, non si muove certo come si muoveva 15 anni fa. Era una giocatrice sensazionale, e se avesse un minimo di decenza si ritirerebbe, da tutti i punti di vista».

All’epoca The Queen non aveva risposto, ma suo marito Alexis Ohanian non aveva permesso che una simile offesa scivolasse via come se niente fosse e aveva ribattuto a Ion a tono dicendo: «Ho dovuto cercare chi fosse. Il suo è un commento sessista e ignorante».

Ma Serena, dopo 24 anni di successi, aveva comunque già scelto di dedicarsi alla famiglia e alla sua società di investimenti e così, dopo pochi mesi, aveva veramente appeso la racchetta al chiodo.

Eppure, lei che ha sfidato per anni stereotipi e commenti sessisti e razzisti di ogni tipo senza cedere alla pressione sportiva e dimostrando che un’atleta afroamericana poteva diventare la più forte al mondo, alla fine è stata criticata per la scelta più umana e normale che ci potesse essere: un desiderio semplice, quasi innocente, quello di rientrare nella gonna di jeans comprata in gravidanza. Un desiderio che, se fosse appartenuto ad una donna comune, sarebbe sembrato più che legittimo, ma che proiettato nel mondo dei social e dato in pasto alla rete è stato trasformato in altro.

La sfida portata in rete da Serena Williams, denominata Denim Skirt, è stata appunto quella di voler perdere peso per rientrare in quella gonna lunga di jeans che tanto le piaceva e che segnava come una sorta di limite temporale tra il “prima” e il “dopo”, tra quando aveva la taglia di quella gonna e quando invece il peso era naturalmente aumentato e la gonna non le entrava più.

La cosa bella di Serena era stato documentare non semplicemente un prima e dopo, come spesso accade sui social, dove appaiono trasformazioni quasi miracolose senza che venga rivelato come sono avvenute, ma raccontando l'intero percorso in modo genuino e sincero. Così, con l’ironia che la contraddistingue e un pizzico di sano umorismo, aveva iniziato postando un primo reel, poi un secondo ed infine un terzo in cui mostrava il passaggio dal «questa gonna non mi entra più» a «ok, si è chiusa la zip!»

Un percorso fatto anche di difficoltà, come ha raccontato la stessa Serena, soprattutto perché aveva dovuto incastrare la remise en forme con tutto ciò che comporta tra impegni lavorativi e familiari e il risultato non era affatto scontato.

Ovviamente alla pubblicazione del terzo reel, in cui Serena ha mostrato il traguardo raggiunto, la rete si è divisa: molti hanno criticato la tennista, rea di non accettare le sue nuove forme e di voler a tutti i costi rientrare in un capo di abbigliamento ormai non più della sua taglia. Altri, invece, hanno elogiato la forza di volontà e la caparbietà di Serena, congratulandosi con lei per il risultato raggiunto, consapevoli che un simile traguardo si possa raggiungere solo con il tempo e la dedizione.

Serena era stata elogiata come un esempio da seguire anche da tutte quelle donne e mamme che desiderano tornare in forma e ogni giorno lottano con la bilancia o non si accettano e desiderano migliorarsi. Un bel messaggio di speranza e di body positivity che ci piace tanto!