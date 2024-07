Selena Gomez accusata di fare uso di botox: “Sì lo uso, e allora? Lasciatemi in pace”

S elena Gomez vittima di bodyshaming risponde male agli haters ma viene criticata anche per il commento.

Selena Gomez è di nuovo al centro di un attacco di bodyshaming, questa volta innescato da un video di una TikToker, @Melissathepa. Nel video, la TikToker confronta due foto della popstar, insinuando che abbia fatto ricorso a ritocchi estetici. Il video era una risposta a una richiesta di una follower che voleva saperne di più su Selena e così Melissa non ha fatto altro che rispondere accontentando l'utente.

Selena Gomez e il botox: il video che ha scatenato la vicenda

Nel video la tiktoker diceva:

"Non so cosa le sia successo in faccia. Sappiamo che Selena ha passato di tutto, soprattutto fisicamente. C'è chi dice che il cambiamento del corpo e del viso è dovuto al lupus, chi dice che è colpa della chirurgia estetica. Fatto sta che è innegabile: le è successo qualcosa, guardate!"

Questo tipo di video, molto popolare sui social per attirare visualizzazioni e sollevare polemiche tra haters e fans, non è diventato virale subito, ma lo è diventato quando Selena ha deciso di commentarlo.

"Odio queste cose. Ero gonfia perché avevo un'infiammazione. Ho fatto solo del botox, tutto qui. Lasciatemi in pace."

Commento che però non è piaciuto a molti utenti che prontamente hanno commentato adirati:

"Ti sei montata la testa, prima non rispondevi così. Non puoi trattare male le persone che ti hanno resa famosa."

e ancora:

"Pensavo fossi diversa dalle altre celebrità, sei maleducata, hai perso una fan."

Ma c’è chi invece non tarda a replicare ricordando i brutti momenti di salute che ha dovuto affrontare Selena. La malattia che l’ha ridotta in fin di vita, l’ha stremata sia fisicamente che psicologicamente. Molti fans e non la difendono schierandosi dalla sua parte visto il continuo tormento degli haters:

"Ci vuole coraggio a infastidire chi ha quasi perso la vita per una malattia. Ha fatto bene a rispondere così, siete esasperanti."

"Lasciatela in pace, non c'è niente di male nel fare il botox. L'ha fatto e quindi?!"

Al momento non ci sono altre risposte da parte di Selena che non è solita controbattere gli haters, ma quando è troppo è troppo!