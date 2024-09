Selena Gomez parla di maternità: “Non potrò avere un figlio come tutte ma non rinuncerò a diventare madre”

Se ci fosse una celebrity a cui mandare un abbraccio virtuale, quella sarebbe Selena Gomez. Di recente, in un'intervista a Vanity Fair, ha parlato a cuore aperto della sua salute e dei problemi che le impediscono di diventare madre "come tutte le altre". Spesso si dice che diventare madre sia un dono, ma la vita distribuisce questo dono in modi diversi.

Durante l'intervista, Selena ha affrontato tematiche intime, come la sua maternità, ma ha anche parlato della sua attuale relazione con il produttore Benny Blanco. Dopo una relazione tossica con Justin Bieber, fatta di alti e bassi mediatici, finalmente ha trovato un amore maturo che la fa sentire amata come merita.

“Non sono mai stata amata così. Sono circondata dall’amore che un figlio meriterebbe di ricevere, ma non posso averne perché metterei a rischio la mia vita e quella del bambino”, ha confessato Selena.

E ancora:

“Muoio dalla voglia di diventare madre e quando ho scoperto di non poterli avere ‘normalmente’ nel mio grembo, ci ho sofferto un po’. Questo però non frenerà il mio desiderio di diventare madre.”

Selena Gomez è nota per la sua determinazione e ambizione. Grazie al suo talento poliedrico, è recentemente entrata nel club dei miliardari. Dalla carriera nello showbiz alla sua linea di cosmetici, ha sempre dimostrato tenacia nel perseguire i suoi obiettivi. Tuttavia, la sua salute è sempre stata fragile: dal 2015, quando le è stato diagnosticato il Lupus, al trapianto di rene nel 2017, fino alla rivelazione del bipolarismo nel 2022. Da quel momento, ha sostenuto campagne a favore della salute mentale e della ricerca, sottolineando che la sua condizione non è mai stata un limite, ma piuttosto una fonte di apprendimento e crescita.

“Non è necessariamente come me lo immaginavo. Pensavo che sarebbe successo nel modo in cui accade a tutti, ma sono comunque in una posizione privilegiata”, ha rivelato l'artista.

Selena non esclude l'adozione o la maternità surrogata per realizzare il suo sogno di diventare madre:

“Trovo che sia una benedizione il fatto che ci siano persone disponibili per la maternità surrogata o l'adozione, che sono entrambe enormi possibilità per me. Sono grata che esistano speranze per le persone che muoiono dalla voglia di essere mamme, io sono una di queste. Sono entusiasta di come sarà quel viaggio, anche se sarà un po' diverso. Alla fine non mi interessa, sarà il mio bambino."