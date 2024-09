Sara Barbieri e la maternità: “Non è sempre come la descrivono, ma resto comunque una mamma”

S ara Barbieri condivide su Instagram la sua esperienza sulla maternità, aprendo il cuore sulle insicurezze affrontate durante questo percorso.

Sara Barbieri, compagna di Fabrizio Corona, ha condiviso un post molto dolce e profondo in cui racconta la sua personale esperienza con la maternità, a pochi mesi dal dare alla luce il suo primogenito. Un viaggio che, come sottolinea lei stessa, non è uguale per tutte le donne, ma che viene spesso descritto come un'esperienza meravigliosa. Tuttavia, per ogni madre, gli alti e bassi di questo percorso possono essere vissuti in modo diverso. Con grande sincerità, Sara si apre in una lettera in cui rivela le sue insicurezze, ma anche l'unica certezza che la sostiene: l'amore che prova per il suo bambino, un amore che cresce giorno dopo giorno.

Nel suo messaggio, Sara riflette sui mesi passati: "Non è stato tutto bellissimo come spesso la maternità viene presentata. Tante volte mi sono sentita sbagliata perché i miei pensieri mi facevano stare male, e i sensi di colpa diventavano immensi. Ma so che, in questi mesi così delicati e unici per ognuna di noi, dobbiamo sentirci libere di esprimere le nostre emozioni contrastanti. Questo non ci rende meno madri."

Queste sue parole mostrano una prospettiva onesta sulla maternità, spesso idealizzata dalla società. Sara, invece, sottolinea che nonostante le difficoltà, l'amore per il suo bambino rimane il punto fermo del suo percorso. Prosegue poi con una dolce riflessione sul legame che sente crescere ogni giorno di più:

"Ora mi sento così fortunata ad averti dentro di me. Ti sento ogni giorno, ogni istante. Ti immagino e ti sogno, e farò del mio meglio per amarti e appoggiarti ogni giorno della tua vita."

Sara menziona anche il compagno Fabrizio, che condivide la sua attesa con grande affetto, immaginando spesso il loro futuro bambino: "Ogni volta che vede un bambino piccolo, lo prende in braccio e si immagina come sarai tu. Mi rassicura, e so che l'amore che forse non abbiamo ricevuto in questo modo, lo daremo a te."

Il rapporto tra Sara e Fabrizio ha vissuto alti e bassi, come la crisi di dicembre 2023, ma la gravidanza sembra aver rafforzato il loro legame.

"I miei momenti più belli ora sono quando io e il tuo babbo ti vediamo alle visite. Con quel nasino, non stai un attimo fermo e ci perdiamo a immaginarti quando sarai qui con noi," racconta Sara, dando voce all'emozione dell'attesa che stanno vivendo insieme.

Poi conclude la sua lettera con una promessa: "Imparerò ad amarti e conoscerti, e sarò il tuo punto fermo per sempre. La tua mamma, che ancora è un po’ inconsapevole di esserlo, ma già sa che farà di tutto per te."