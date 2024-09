Salma Hayek compie 58 anni e si mostra fiera con i capelli bianchi: sui social le fanno i complimenti

Salma Hayek festeggia i suoi 58 anni con glamour, condividendo una serie di foto che la ritraggono in pose da vera diva a bordo di una barca, dove si trova in compagnia di amici e familiari per celebrare il suo compleanno. Salma ha pubblicato una gallery su Instagram, titolandola con simpatia “Birthday bikini dump, happy 58th birthday to me! 🎂❤️🎉 P.S. none of these are throwbacks.”

Ci tiene a precisare infatti che ogni scatto è live, ovvero che la immortala nel momento in cui sta postando. Una chiara dimostrazione che la sua età è motivo di orgoglio e non qualcosa da nascondere. Salma Hayek ha sempre sfidato gli stereotipi legati all'invecchiamento e ha più volte smentito di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, opponendosi all'idea di ritardare il naturale processo di invecchiamento. Secondo l'attrice, il segreto della sua bellezza risiede in una sana routine di meditazione. In un'intervista ha dichiarato:

"Nessun ago ha mai penetrato il mio viso e non ho intenzione di farlo. Per mantenere il mio viso riposato io medito e quando non lo faccio, si nota subito. Mio marito mi prende in giro perché non crede nelle energie, ma io ci credo e questo mi basta."

La gallery pubblicata in occasione del suo 58esimo compleanno ha rapidamente attirato l’attenzione dei fan sui social media, ricevendo una valanga di complimenti sia da uomini che da donne. I commenti non si concentrano solo sul fisico impeccabile di Salma, ma anche sul modo in cui lo esibisce, con una sicurezza e un’eleganza che ispirano chiunque la osservi.

Numerosi fans hanno commentato dicendo:

“Molte dive non capiscono che non basta un corpo statuario per essere tali. Ci vuole attitudine, e tu ne hai da vendere.”

Un altro utente ha scritto: “Dovrebbero esserci più donne come te a diffondere il messaggio che invecchiare è normale. Siamo circondati da modelli irraggiungibili perché finti.”

E ancora: “Sei un grande esempio di maturità e femminilità. Complimenti!”

La community di Salma Hayek sembra unita nel celebrare il suo compleanno e il suo modo allegro e positivo di vedere la vita. Salma dal canto suo non risponde direttamente ai commenti, ma non esita a mettere qualche like sparso ai commenti più belli.