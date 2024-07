Rosalinda Cannavò criticata per il pancione scoperto:”Copriti svergognata!”

R osalinda Cannavò viene criticata dagli haters per aver mostrato il pancione nei suoi post. Piovono commenti negativi sulla sua gravidanza esposta sui social.

Rosalinda Cannavò si è trovata di nuovo a dover affrontare gli haters a causa di un video in cui mostra felice il suo pancione. L'attrice, quasi vicina al termine della gravidanza, non perde occasione per condividere i momenti che la rendono felice durante questo magnifico percorso. I suoi post includono scatti di famiglia e video ironici e simpatici che riflettono il suo spirito gioioso.

Tra questi c'è un video in particolare ha sollevato molte polemiche sia per la tematica affrontata - seppur ironica - che per l'abbigliamento indossato. Rosalinda nel video scherzava sulle persone che sono state assenti durante la gravidanza ma che una volta nata la figlia riappaiono chiedendo di vederla. Molti hanno contestato l'inutilità del video, la mancanza di fantasia nel creare contenuti ma tantissimi i commenti degli haters che hanno criticato il suo modo di esporre il corpo in gravidanza, indossando crop top e in generale, l'indossare abbigliamento poco adeguato che lasciano scoperto il pancione.

"Copriti la pancia …ormai tutte che mettete questo pancione in mostra …vergognatevi. In che mondo viviamo!"

"La pancia fuori non mi piace sarò antica; non perché fa scandalo anzi no ma non mi piace, coprila"

"Non hai vergogna di mostrarti così?! Un po’ di riservatezza!"

Questi sono solo alcuni dei commenti sotto i post di Rosalinda, ai quali lei non ha ancora risposto. Qualche mese fa aveva già affrontato gli haters parlando di salute mentale durante la gravidanza e criticando la "toxic positivity", un fenomeno sempre più diffuso sui social. Prima Rosalinda veniva accusata di non mostrarsi felice nonostante fosse incinta, ora invece viene criticata per mostrare troppo la sua gravidanza, "come se partorisse solo lei", come dicono alcuni commenti.

In passato, Rosalinda aveva spiegato che stava attraversando un momento delicato, sia fisicamente che psicologicamente, che non le permetteva di essere tranquilla e felice come tutti le dicevano di dover essere. Le sue parole erano state:

"Sono sorpresa dalla mancanza di tatto, delicatezza e gentilezza che trovo in molte persone, soprattutto sui social. Perché sui social vi nascondete facilmente dietro un profilo. Perché sono incinta e non sono malata dovrei stare sempre al settimo cielo?"