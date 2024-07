Ralf Schumacher fa coming out e viene attaccato dagli haters con commenti omofobi

R alf Schumacher, fratello di Michael Schumacher, fa una dichiarazione d'amore al suo compagno Etienne. Mentre famiglia e amici lo sostengono, molti sono invece i commenti omofobici degli haters.

Ralf Schumacher, noto ex pilota di Formula 1 e fratello del leggendario Michael Schumacher, ha recentemente condiviso su Instagram un momento romantico con il suo compagno Etienne. In uno splendido tramonto, Ralf ha dichiarato apertamente il suo amore, segnando un nuovo capitolo nella sua vita, -dopo il divorzio con Cora Brinkmann avvenuto nel 2015- affermando:

"La cosa più bella nella vita è avere al proprio fianco il giusto partner con cui condividere tutto."

La storia d'amore tra Ralf ed Etienne è iniziata due anni fa ed è stata fortemente sostenuta dalla famiglia e dagli amici più stretti. David Schumacher, il figlio ventiduenne avuto con l'ex moglie Cora Brinkmann, è stato tra i primi a condividere il post del padre, esprimendo parole di affetto e sostegno:

"Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno che ti fa sentire davvero a tuo agio e sicuro. Non importa se uomo o donna. Ti sostengo al 100%, papà, e ti auguro tutto il meglio! Congratulazioni!"

Una testimonianza di amore e sostegno familiare che non tutti hanno accolto allo stesso modo. Infatti, dopo aver condiviso il post sui social media, la notizia ha ricevuto numerosi commenti negativi e omofobici da parte degli haters:

"Magari non si sveglia per questo, povero Michael."

"Quella famiglia, dopo il trauma dell'incidente di Michael, deve subire pure questo."

"Per colpa di gente come questa stiamo andando verso l’estinzione."

Commenti fuori luogo che non hanno scalfito la felicità dell'ex pilota. Ralf Schumacher infatti non ha risposto all'odio ricevuto, anzi. Ha pubblicato subito dopo uno scatto sorridente in cui compare a pieno volto il compagno Etienne. Entrambi ringraziano il supporto e l'amore dimostratogli dopo la sua dichiarazione d'amore.