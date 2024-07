Quanto ti piace prenderti cura di te? Fai il test!

T i prendi abbastanza cura di te? Scopri con un test a che livello è la tua autostima e se ti ami davvero!

Prendersi cura di sé e amarsi davvero è importantissimo. Per rispettarsi, alimentare l’autostima e imparare – giustamente – anche a farsi rispettare. Spesso anteponiamo le esigenze degli altri alle nostre, finendo per dimenticarci in qualche modo e mettendoci sostanzialmente da parte. Ma quanto sai e ti piace prenderti cura di te?

Del resto è proprio l’affetto che nutri per te stessa il segreto per riuscire a creare dei legami solidi e diventare più forti e consapevoli, vivendo una vita piena e felice. Se impari a coccolarti, a dedicarti del tempo e dei gesti importanti saprai accogliere nel modo giusto l’amore che verrà.

Il rischio, al contrario, è quello di pensare di non meritare il bene che si riceve o di considerarlo come qualcosa che viene concesso. E tu sei davvero capace di prenderti cura di te? Scoprilo con un test!

Personalities Continua così e amati davvero!

Sei sulla giusta strada

Devi imparare ad amarti

FAI ANCHE: Come reagisci alle critiche? Fai il test!

FAI ANCHE: Quanto sei resiliente? Fai il test!

FAI ANCHE: Quanto sei carismatica? Fai il test!