Quanto ti fai condizionare dagli altri? Scoprilo con un test!

G li altri condizionano la tua vita, o sei tu che fai il buono e il cattivo tempo nella vita altrui? Scoprilo con questo test!

Ci vuole del tempo per capire se la nostra vita è condizionata dagli altri e dalle loro affermazioni. Soprattutto, ci vuole capacità di discernimento nel momento in cu si prendono le decisioni. Siamo propense a farci influenzare, o tendiamo a proseguire imperterrite per la nostra strada?

A volte lasciarsi condizionare è una scelta rapida, veloce ed efficiente: non si commettono errori quando non si prende una decisione, perché sono gli altri a farlo al posto nostro. E se qualcuno pensa qualcosa che non ci piace, alla fine, accettarlo è più semplice che combatterlo.

Sei così, o ti batteresti fino all’ultimo per le tue idee? Scoprilo con un test e ricordati che c’è sempre margine per il giusto equilibrio, nella vita!

Personalities Non ti fai condizionare per niente.

A volte può succedere.

Devo saltare? Va bene, quanto in alto?

FAI ANCHE: Quanto sei rimasta bambina?

FAI ANCHE: Quanto sei generosa?

FAI ANCHE: Quanto ti leghi alle persone?

FAI ANCHE: Quanta forza di volontà hai?

FAI ANCHE: Test: quanto sei ambiziosa?

FAI ANCHE: Test: quanto usi la strategia nel quotidiano?

FAI ANCHE: Come ti vedono gli altri?

FAI ANCHE: Come gestisci i cambiamenti?

FAI ANCHE: Che elemento sei?

FAI ANCHE: Quanto ti piace prenderti cura di te? Fai il test!

FAI ANCHE: Quanto sei resiliente? Fai il test!