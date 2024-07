Quanto sei assertiva? Scoprilo con un test!

S ei brava a comunicare con l'assertività oppure devi ancora imparare a farlo? Scoprilo con il nostro test!

Rispetto per sé stessi, capacità di far valere le proprie opinioni e coerenza: sono questi gli elementi che rendono magica l’assertività. Ovvero la capacità di esprimere ciò che si desidera e si prova senza lasciarsi influenzare in alcun modo, ma anche senza prevaricare gli altri. Per scoprire se tu sei assertiva fai il nostro test!

L’assertività, insomma, è un vero e proprio super potere che ti consente di affrontare con il piede giusto ogni discussione e aumenta la tua autoefficacia, consentendoti di raggiungere tutti i tuoi obiettivi.

Dal lavoro al legame con le amiche passando per le relazioni sentimentali: l’assertività è la chiave per comunicare ciò che vuoi senza lasciarti andare all’emotività, ma soprattutto senza creare litigi o incomprensioni.

Possiedi questo potere oppure devi ancora imparare a comunicare al meglio? Scoprilo subito con un test per capire se sei assertiva!

Personalities Sei la regina dell'assertività!

Parlare sì, ma non troppo!

Assertività...questa sconosciuta!

FAI ANCHE: Quanto ti piace prenderti cura di te? Fai il test!

FAI ANCHE: Quanto sei resiliente? Fai il test!

FAI ANCHE: Quanto sei capace di ascoltare gli altri? Fai il test!

FAI ANCHE: Quale emozione umana sei? Fai il test!

FAI ANCHE: Quanto peso dai al giudizio altrui? Fai il test