Quanto peso dai al giudizio altrui? Fai il test

Q uanto peso hanno i giudizi degli altri nella tua vita? Scoprilo subito con un test!

A tutti è capitato, almeno una volta, di dedicare un po’ troppa attenzione alla necessità di assecondare le richieste degli altri. Un comportamento che deriva dalla paura di non essere accettati, ma che può rappresentare un enorme ostacolo per l’espressione della propria personalità.

Lasciarsi condizionare dal giudizio degli altri non è mai un comportamento sano perché ti porta, con il tempo, a minare la tua personalità. In sostanza ti controlli in funzione di qualcuno e diventi, un passo dopo l’altro, sempre meno te stessa.

Al contrario sarebbe meglio puntare a rafforzare la propria autostima, scegliendo di dare il giusto peso al giudizio degli altri, senza influenze o condizionamenti. E tu quanto peso dai al giudizio delle persone? Scoprilo subito con un test!

Personalities Dai troppo peso alle parole degli altri

Grazie per il consiglio!

Chi se ne frega!

