Quanto ascolti i bisogni degli altri?

S ai riconoscere i bisogni degli altre persone oppure preferisci pensare a te? Scopri il tuo grado di altruismo con un test!

Sei altruista oppure egoista? Nella vita saper ascoltare i bisogni degli altri è importante, ma soprattutto è essenziale saper trovare un equilibrio fra le proprie necessità e quelle altrui.

Non trascurare i propri desideri è importantissimo, ma questo non deve nuocere in alcun modo alle tue relazioni, portandoti a dimenticare i bisogni degli altri. La soluzione, come sempre, sta nel mezzo e nella capacità di trovare il giusto equilibrio. Per farlo prova a scoprire con un quiz quanto sai ascoltare i bisogni altrui.

Personalities Prima degli altri...arrivi tu!

Un po' gli altri, un po' te

Altruista al 100%

FAI ANCHE: Test: quanto usi la strategia nel quotidiano?

FAI ANCHE: Come ti vedono gli altri?

FAI ANCHE: Come gestisci i cambiamenti?

FAI ANCHE: Che elemento sei?

FAI ANCHE: Quanto ti piace prenderti cura di te? Fai il test!

FAI ANCHE: Quanto sei resiliente? Fai il test!

FAI ANCHE: Quanto sei capace di ascoltare gli altri? Fai il test!

FAI ANCHE: Quale emozione umana sei? Fai il test!

FAI ANCHE: Quanto peso dai al giudizio altrui? Fai il test