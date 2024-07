Paige Turner su TikTok:”Non cucino e non lavo i vestiti di mio marito, non sono la sua schiava”

P aige Turner su TikTok realizza video che parlano di approcci moderni al matrimonio e alla vita di coppia, ricevendo tanti insulti ma anche tanto sostegno.

La TikToker Paige Turner, conosciuta come @sheispageturner, ha acceso un dibattito online dopo aver condiviso la sua visione personale del matrimonio e dell'amore per suo marito. Nei suoi video, Paige critica il ruolo tradizionale spesso attribuito alle donne in famiglia, dove i compiti domestici e la cura dei figli vengono sovente scaricati su di loro, anche quando lavorano quanto gli uomini. Un video in particolare, intitolato "Le faccende che non sbrigo per mio marito", ha attirato molte critiche. In questo video, Paige spiega cosa sceglie di non fare per suo marito, sostenendo che il matrimonio dovrebbe essere basato sulla cooperazione e sull'uguaglianza nella gestione delle responsabilità, una realtà che non è sempre rispecchiata nella vita di coppia tradizionale.

#actsofkindness #actsofservice #marriagegoals #fairplay #millennialmom #mentalload #laundry ♬ original sound - Paige @sheisapaigeturner Replying to @rafael it’s important to show your partner, love and kindness. And I believe in small acts of kindness for a partners. However, expecting your partner to do your laundry and all of the cooking and all of the cleaning, is not the same qe small acts of kindness. All of those things are domestic labor and then when add it up, create a lot of work. #domesticlabor

La posizione di Paige Turner

Paige chiarisce anche la sua posizione cercando di far capire la differenza tra amore e obblighi:

"Credo negli atti di gentilezza, anche i più piccoli, ma aspettarsi che il partner faccia tutto il lavoro domestico è un'altra cosa. Quando le faccende si accumulano, diventano un vero e proprio lavoro."

Nella sua famiglia, Paige e suo marito si dividono i compiti in modo equo: lui cucina la cena e lei si occupa della colazione e del pranzo.

"Non preparo il pranzo da portare al lavoro; può pensarci da solo, come faccio io. Non prenoto appuntamenti dal dottore per lui; è un adulto e può gestirlo autonomamente." Lo stesso discorso vale per tutte quelle micro-task che da uomo adulto con una famiglia dovrebbe essere in grado di sbrigare da solo.

L'importanza della gentilezza nel matrimonio secondo Paige Turner

Paige sottolinea l'importanza della gentilezza nel matrimonio, ma specifica che questa lei la manifesta in modi diversi. Ad esempio, comprare un vinile che sa che piace a suo marito o pensare a lui quando va a far la spesa e comprargli quella cosa che sa che lo fa impazzire. Non esiste una regola generale, lei stessa dice che il segreto sta anche nella flessibilità. Come quando prepara la cena se il marito è particolarmente stanco...non esiste un copione, l'importante è che queste azioni non siano un dovere "in quanto moglie".

Molti utenti hanno supportato il suo approccio più moderno ed equo alla vita matrimoniale mentre molte critiche sono sfociate poi in insulti e accuse di essere una "cattiva moglie" o di non provare amore per il marito e per la famiglia. Paige dal canto suo, non interviene per difendersi dagli haters, cerca sempre di spiegare il suo punto di vista in maniera razionale e tranquilla, lasciando spazio alle opinioni diverse degli utenti.