A pple ha lanciato la sua partnership con OpenAI, implementando numerose funzioni. Tra queste, trovano spazio anche le Generate Emoji, meglio nome come Genmoji.

Come ogni anni, Apple ha ospitato l'annuale Worldwide Developers Conference (WWDC), considerato uno degli eventi di maggiore rilevanza per l'annuncio delle principali novità del settore tecnologico-informatico. Oltre ad aver presentato la sua partnership con OpenAI, che ha permesso di creare la cosiddetta Apple Intelligence - il sistema di intelligenza artificiale e personale per iPhone, iPad e Mac - a Cupertino sono state introdotte ulteriori chicche che andranno ad arricchire l'esperienza dei suoi utenti. Tra queste, figurano anche le genmoji.

Genmoji: cosa sono e come si creano?

Genmoji (termine dato dalla combinazione tra le parole Generative ed Emoji) è una delle nuovissime funzioni di Apple Intelligence che consente di creare emoji personalizzate per ogni occasione sul proprio dispositivo, semplicemente con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. È possibile creare emoji uniche su un iPhone richiamando un prompt specifico e utilizzando la tastiera dell'AI per digitare una semplice descrizione, dando vita a genmoji particolarissime come un "t-rex che indossa un tutù su una tavola da surf" oppure uno "smiley rilassato che indossa dei cetrioli".

Le genmoji si presentano come lo step successivo alle emoji più tradizionali. Attraverso la loro creazione, infatti, gli utenti possono dare libero sfogo alla loro creatività. Proprio come nel caso delle emoji, le genmoji possono essere aggiunte nel corpo di un messaggio oppure condivise come sticker o "reaction" a caldo. La vera chicca di questa funzione? È possibile creare Genmoji di amici e familiari sulla base delle loro foto, attribuirgli un nome specifico o descrivere semplicemente le caratteristiche della genmoji in questione per recuperarle nella barra di ricerca.

Un nuovo modo di comunicare

Le Genmoji aprono un modo completamente nuovo di comunicare, consentendo agli utenti di creare un'infinita serie di emoji da abbinare a qualsiasi momento. Tuttavia, non fanno ancora parte delle funzioni disponibili sui propri dispositivi Apple. Inoltre, anche se gli iPhone XR, XS, XS Max e i modelli più recenti sono entrati a far parte dei dispositivi supportati da iOS 18, non tutti sono compatibili con le future funzioni di Apple Intelligence. Per utilizzare la funzione Genmoji di iOS 18, sarà necessario avere un iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, un iPad serie M o un Mac serie M.