Noora Fagerstrom, deputata finlandese posa nuda a favore della body positivity. Piovono critiche

L a deputata finlandese Noora Fagerstrom è al centro di polemiche dopo aver posato nuda per una giusta causa.

Noora Fagerstrom, madre di tre figli, imprenditrice e deputata del parlamento finlandese, ha recentemente suscitato polemiche dopo aver posato nuda per la rubrica del quotidiano Helsingin Sanomat, - tradotto "Anima e corpo"-. Questo quotidiano nasce proprio con l’intento di esplorare il rapporto dei personaggi famosi con il proprio corpo, perciò quando è stata convocata Noora non ha esitato a dare il suo contributo. Farsi fotografare in déshabillé voleva essere un modo creativo per diffondere un messaggio di accettazione e body positivity, dal suo punto di vista:

"Io ho la scoliosi e un’ernia alla schiena," ha raccontato nell’intervista. "Ho i piedi brutti e le ossa fragili, perciò non metto mai i tacchi. Ma mi piacciono le mie gambe muscolose e, in generale, mi piace il mio corpo."

Per Noora le polemiche comunque non sono una novità, da quando è entrata in politica, le sue idee - già espresse anche nel suo libro autobiografico che riporta la sua filosofia di vita - sono state molto dibattute. La scorsa estate, ha scosso la Finlandia, un Paese noto per la parità e i diritti delle donne, dichiarando in un’intervista a Iltalehti che i cattivi dipendenti dovrebbero essere licenziati e che avere un figlio piccolo non è una giustificazione per non lavorare. Non da meno le sue dichiarazioni in ambito fiscale in cui sostiene che sia giusto aiutare i poveri, ma anche offrire sgravi fiscali ai ricchi. Insomma, dichiarazioni che hanno spesso suscitato critiche, riflettendo però i suoi valori e la sua determinazione a rispettarli.

Nonostante le critiche, Noora non ha mai avuto paura di esprimere le sue idee e quando le è stato proposto di posare nuda, non ha esitato. Era convinta del messaggio positivo che avrebbe trasmesso ma anche sicura di ciò che avrebbe dovuto affrontare per via degli scatti nuda. Noora ha dichiarato:

"Le polemiche? Le metto sempre in conto per le cose che scrivo e che faccio, quotidianamente, soprattutto sui social."