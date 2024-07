Natalia Paragoni criticata sui social «Non è ora che inizi a fare la mamma seria?» E lei risponde a tono

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata criticata sui social per il suo modo di fare la mamma: l’influencer ha risposto agli haters per le rime dicendo «Quelli che pensano certe cose sono solo trogloditi».

Giovane e bella, Natalia Paragoni è diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione al programma di Mediaset Uomini e Donne dove ha conosciuto il suo attuale compagno Andrea Zelletta, formando con lui una delle coppie più amate del programma tv.

Molto attiva sui social, dove conta ben 1 milione di followers solo su Instagram, Natalia ama condividere momenti della sua vita quotidiana, beauty tips, look e anche momenti divertenti e spensierati in compagnia di Andrea e della piccola Ginevra. E proprio sotto ad uno dei suoi numerosi scatti un hater le ha rivolto una domanda scomoda e denigratoria: «Non è ora che inizi un po’ a fare la mamma seria?».

Natalia Paragoni, la risposta a chi la critica come mamma

La risposta di Natalia ovviamente non si è fatta attendere e l’influencer, che non è nuova alle critiche social, risponde: «La mamma seria per voi significa stare a casa 24h su 24, vestirsi in un certo modo, divertirmi esclusivamente con mia figlia, le vacanze farle solo con lei…Ma tutto ok? Io non sarò per voi una mamma seria, ma per me chi scrive e pensa queste cose sono solo dei trogloditi».

Altri utenti hanno fatto sentire la loro voce sotto il post e molti hanno dimostrato solidarietà nei confronti di Natalia e del suo modo di fare la mamma, dicendole che è una super mamma e che chi parla così lo fa solo per gelosia. Ma molti altri hanno criticato la sua spensieratezza e le hanno rimproverato di "Non avere testa per i figli" e di volersi solo divertire.

Natalia è mamma e compagna felice di Andrea Zelletta con il quale ha festeggiato da poco il 5° anniversario d’amore, un amore che li ha resi anche genitori della piccola Ginevra che ha allegramente stravolto le loro vite portando una grandissima felicità alla coppia.

«Cinque anni! Chi l'avrebbe mai detto?! Noi ci abbiamo scommesso sin da subito! La scommessa vinta più bella della nostra vita», aveva scritto Natalia per l’occasione a corredo di alcuni scatti fatti a Roma con il compagno e la bimba.

Eppure non è sempre stato tutto rose e fiori e la stessa influencer, dopo il parto, aveva rivelato di aver sofferto di Baby Blues, una sorta di depressione post partum, definendo l’arrivo di Ginevra come un evento bellissimo che aveva però portato con sé un “cambiamento tosto”.

Natalia Paragoni: la depressione post-partum dopo la nascita di Ginevra

Ospite di Verissimo l’influencer aveva raccontato le difficoltà vissute dopo la nascita della bambina:

«Mamma mi ha dato quella scossa che mi serviva, perché ho avuto un attimo di vuoto - ha raccontato - Piangevo tantissimo, volevo sempre stare con la bambina, non riuscivo a darla alle altre persone perché pensavo che potevano portarmela via, ma a volte avevo anche dei rigetti e non la volevo, proprio per la paura di farle del male. Era talmente piccola, la vedevi indifesa. Per fortuna c'era anche Andrea vicino a me. Gli uomini non sempre riescono a capire cosa succede a una donna in quei momenti, lui invece sì, anche grazie all'aiuto di mia mamma e di sua mamma. Hanno capito come aiutarci».

Anche Andrea Zelletta aveva voluto dire la sua sottolineando il grande aiuto ricevuto in quel periodo: «Siamo circondati da persone che ci vogliono bene e ci aiutano. Non ci si sente mai pronti a diventare genitori. Con una bambina così piccola pensi sempre di sbagliare, col tempo invece capisci che basta darle amore» aveva dichiarato il dj in quell'occasione.

Per fortuna poi il Baby Blues di Natalia era passato e l’influencer era riuscita a superare quel momento: dunque criticare il suo essere madre non è semplicemente un attacco inutile, ma anche pericoloso da rivolgere ad una mamma che ha già sofferto dopo la nascita della sua bambina.

Anche il corpo di Natalia è naturalmente cambiato dopo il parto e l’influencer ha dovuto fare i conti con un fisico diverso rispetto al passato in cui faceva la modella: quando un utente su Instagram le aveva chiesto se notasse dei cambiamenti fisici dopo la gravidanza, l’influencer aveva risposto molto sinceramente «Non ho più una seconda abbondante, non ho più gli addominali di prima, ma io mi vedo bellissima, più donna».