L 'attrice Miriam Leone, che non ha mai nascosto il suo entusiasmo e felicità nel diventare mamma, parla di libertà di essere donne a prescindere dalla maternità.

Miriam Leone non ha mai nascosto il suo entusiasmo e felicità che ha provato al diventare mamma. Lo dice spesso quanto le piaccia il suo nuovo ruolo nella vita e quanto sia grata di avere avuto la possibilità di scegliere di viversi questa fase al completo e al meglio. Ne faceva riferimento anche in una recente intervista su Vanity Fair, quando parlava del suo aspetto fisico di quanto si stia godendo la sua vita da mamma, accogliendo ogni cambiamento, anche nel suo corpo.

“Per me al momento è più un ritrovare forma, una forma e una forza nuova gradualmente. Piano piano. Lentamente”

A distanza di qualche mese Miriam torna a parlare della maternità in un'intervista per il magazine IoDonna, e di come sia riuscita a godersi questi primi 3 mesi in famiglia, grazie a uno dei suoi più grandi traguardi:

“Ho deciso di concedermi questa esperienza perché ho potuto farlo. Ho sempre lavorato per l’indipendenza in tutti i sensi, da quella economica a quella emotiva.”

Sì perché sull’indipendenza economica ed emotiva Miriam Leone ha le idee molto chiare. Seppur felice del momento d’incanto, come lo definisce, che stia vivendo con il suo piccolo Orlando, si schiera fermamente sul concetto di libertà, libertà di essere donne a prescindere dal diventare madri.

“Resto convinta, però, che la maternità non sia un destino obbligato per le donne”

Lei, che della sua passione ne ha costruito una carriera nel mondo del cinema e dello spettacolo, sente che una delle sue più grandi vittorie personali, sia stata la possibilità di scegliere di mettere in standby il suo lavoro e le sue attività dietro la cinepresa, per dedicarsi a un ruolo bensì più impegnativo che fino a quel momento non aveva mai interpretato nella vita reale: il ruolo di mamma.

In passato si era espressa in merito alla maternità, definendo la gravidanza come un cammino di meraviglia e non lo scopo ultimo dell’esistenza e della realizzazione di una donna. Un cammino che lei ha iniziato inconsapevolmente tempo fa, andando in analisi e sbrogliando alcuni nodi della sua vita, che oggi la rendono la donna e madre responsabile che è.

