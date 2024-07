Millie Bobby Brown criticata dagli haters: “Sei troppo giovane per sposarti”

M illie Bobby Brown riceve critiche per essersi sposata così giovane, a difenderli il padre dello sposo Jon Bon Jovi.

Millie Bobby Brown, famosa per il suo ruolo da protagonista in Stranger Things, si è sposata in segreto lo scorso maggio. A soli 20 anni, Millie e il suo marito 22enne, Jake Bon Jovi, figlio del famoso cantante rock Jon Bon Jovi, hanno ricevuto molte critiche sui social per la loro giovane età.

Millie aveva già rivelato la sua relazione con Jake sui social, condividendo poche foto insieme negli anni. L'11 aprile, ha annunciato il fidanzamento con una foto in bianco e nero di lei e Jake abbracciati, accompagnata da un verso della canzone "Lover" di Taylor Swift: "Ti ho amato per tre estati ormai, tesoro, le voglio tutte 🤍".

Il matrimonio è stato un evento riservato, con poche foto pubblicate e pochi invitati, evitando il più possibile i media. Già nell'agosto 2023, Millie Bobby Brown aveva anticipato in un'intervista a WWD che avrebbe mantenuto il momento privato:

"Penso che probabilmente tirerò le tende, semplicemente perché ci sono solo un numero limitato di momenti nella vita che si hanno una volta sola, avere le opinioni e gli occhi di tutti che guardano questo mi sembra semplicemente innaturale".

La notizia del matrimonio è trapelata anche grazie a un post su Instagram, dove Millie indossava degli shorts con la scritta “wifey”, scatenando ulteriori critiche dai haters. In difesa della coppia, il padre di Jake, Jon Bon Jovi, ha dichiarato in un’intervista a Radio Andy:

"Non so se l'età conti. Se trovi il partner giusto e cresci insieme… il mio consiglio è davvero che crescere insieme è saggio. Penso che tutti i miei figli abbiano trovato persone con cui pensano di poter crescere insieme e ci piacciono tutti".

Ha aggiunto: “Millie è meravigliosa, mio figlio è molto, molto felice”.

Alla fine ciò che conta non è l'età, ma l'amore tra due persone, che seppur giovani credono nell'amore e in un futuro insieme.