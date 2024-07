Millie Bobby Brown bullizzata: “Sei incinta o sei solo grassa?”

M illie Bobby Brown e l'ennesimo attacco di bodyshaming dopo aver postato una foto con la pancia scoperta.

Millie Bobby Brown è stata vittima di bodyshaming a causa di uno scatto pubblicato sui social in cui appare davanti allo specchio con una camicia crop rosa che lascia scoperta la pancia. Nonostante non ci sia nulla di anormale, gli haters hanno subito criticato l'attrice per la "troppa pancia" e alcuni chiedendole se fosse incinta.

"Sei incinta o sei solo ingrassata?"

"È troppo gonfia per essere una è stato uno dei commenti più frequenti.

Non è raro che personaggi pubblici vengano messi sotto torchio sul web, criticati per il loro corpo in qualsiasi occasione. È successo a Selena Gomez dopo il parto e a personaggi dello spettacolo italiani come Aurora Ramazzotti, fortemente criticata per il suo fisico e per il "pancino sospetto" mostrato in costume.

Per Millie, che ha già parlato in passato di bullismo e violenze verbali subite durante l'infanzia, le critiche sono state particolarmente dure soprattutto nell’ultimo periodo post matrimonio. Molti avevano criticato la sua scelta di sposarsi così giovane con Jake Bon Jovi, figlio del celebre cantante rock Jon Bon Jovi. La loro unione era stata considerata un’azione impulsiva priva di fondamenta sentimentali ma frutto di una moda.

Riguardo al suo corpo, sebbene Millie non si sia espressa dopo le cattiverie ricevute, molti fan si sono schierati in sua difesa, sottolineando quanto sia inappropriato fare certe domande a una donna.

"Lasciatela vivere in pace, non è una pancia sospetta, è la sua pancia con dentro i suoi organi. Basta criticarla!"

"È patetico come la gente su internet si scordi che esistono degli organi che occupano spazio nel corpo delle persone! Non è incinta! Smettetela."

"Ogni volta che una donna mostra un briciolo di pancia non deve per forza essere incinta! Studiate il corpo umano, ignoranti!"