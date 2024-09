Milla Jovovich abbandona i social per tutelare salute mentale e famiglia: «Sono cambiata, i social mi stressano»

L a supermodella ucraina scomparsa dai social da tempo motiva la sua decisione puntando sull’importanza del suo benessere e sulla protezione dei suoi cari: «Oggi sono una persona diversa»

Come dimenticare lo sguardo di ghiaccio di Alice in Resident Evil o il caschetto rosso di Leeloo ne Il Quinto Elemento? Milla Jovovich è davvero un’icona non solo per chi ama il mondo della moda, vista la sua carriera decennale sulle passerelle più importanti del globo iniziata a soli 11 anni, ma anche per gli amanti del cinema e, in particolare, del genere sci-fi.

Eppure della vita della supermodella ucraina non si sa moltissimo e lei stessa è sempre stata lontana dalla consueta mondanità che avvolge i protagonisti del settore: si sa che ha avuto una vita sentimentale movimentata e a tratti tormentata, ma da quando nel 2003 ha sposato il regista britannico Paul Anderson, da cui ha avuto tre figlie, Milla sembra davvero aver trovato la sua pace.

Una pace a cui l’attrice tiene davvero molto, soprattutto oggi che si sente una persona totalmente diversa da quella che era ieri e, proprio per salvaguardare questa serenità e rispettare questo cambiamento, Milla ha deciso di dire addio ai social network, azzerando così anche qualsiasi possibilità di FOMO.

Una scelta controcorrente, in un’epoca sempre più digitalizzata in cui se non sei sui social sembri non esistere, ma che la supermodella ha spiegato con grande semplicità: la sua lunga assenza dai social è dovuta alla sua volontà di preservare la propria salute mentale e proteggere la sua famiglia.

«Mi è stato chiesto recentemente come mai sia sparita dai social e dove sono stata finora: ho 48 anni, sono cambiata tantissimo rispetto alla persona che ero prima, ho bisogno di fare pulizia per poter ripartire da me, da quella che sono oggi» e ha proseguito spiegando che da tempo sta cercando di trovare un rinnovato senso di relax e pace puntando su esercizi di stretching e sul respiro e si è accorta che invece i social media la stressano inutilmente.

Così ha motivato la sua scelta Milla che nel 2014 aveva già abbandonato Twitter dove aveva rivelato un fatto piuttosto inquietante, salutando così i suoi followers: «Mi rende triste essermi dovuta tenere distante da tutti voi, perché non è la mia natura, ma ho subito una fastidiosa persecuzione. Non ho smesso di postare del tutto, come mi era stato consigliato, ma i contatti personali con singoli follower sono vicini alla conclusione. E' un peccato che una mela marcia rovini tutta la cesta, ma è la triste realtà. Mando tanto amore ai miei fan, e tante scuse!».

Milla Jovovich: la salute mentale della modella dopo l’esperienza dell’aborto

La modella ucraina ha parlato dunque di un profondo cambiamento e anche dell’importanza di salvaguardare la propria salute mentale, tema molto delicato e profondo che ha forse a che fare con un’esperienza traumatica vissuta diversi anni fa.

Come raccontato in un’intervista del 2019 infatti, Milla un paio di anni prima aveva avuto un aborto d’emergenza e per lei era stato davvero uno choc.

«Due anni fa ho dovuto sottopormi a un’interruzione di gravidanza d’emergenza. Ero incinta di quattro mesi e mezzo e stavo girando nell’Est Europa. Ho avuto un travaglio prematuro, e sono rimasta sveglia durante tutta la procedura. È stata una delle esperienze più terribili della mia vita. Ho ancora incubi a riguardo. Ero sola e senza nessun aiuto. Quando penso che altre donne possano doverlo fare in condizioni ancora peggiori mi si rivolta lo stomaco» aveva raccontato infatti la modella che aveva poi aggiunto anche altri dettagli su quello che era successo dopo questa terribile esperienza.

«Sono precipitata in una spirale di depressione e ho dovuto lavorare duramente per uscirne. Mi sono isolata da tutti, ho cercato di mantenere la forza solo per i miei figli. Per fortuna sono riuscita a ritrovare la strada, senza far ricorso ai farmaci, ma il ricordo di quello che ho passato e di quello che ho perso mi accompagnerà fino al giorno in cui morirò».

Ora il ricordo di quell’esperienza è ormai lontano e Milla vuole dedicarsi solo al suo benessere e a quello della sua famiglia, con buona pace dei suoi migliaia di fan che non avranno più sue notizie tramite i social.