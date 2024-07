Micol Olivieri: la star dei Cesaroni parla degli attacchi di panico e di salute mentale

M icol Olivieri parla di salute mentale e racconta la sua esperienza con ansia e attacchi panico rivelando di essere ricorsa alla terapia psicologica: «La vita è una sola e non si può vivere con paure e insicurezze».

Quello della salute mentale è un tema sempre più attuale e trasversale, visto che riguarda tanto le persone comuni quanto i protagonisti dello star system che, sempre più spesso, affrontano l’argomento per sensibilizzare l’opinione pubblica e portare la propria testimonianza. Questa volta ad affrontare il delicato tema della salute mentale è l’ex star de I Cesaroni Micol Olivieri: la celebre Alice della serie tv, una delle più longeve ed amate degli anni 2000, ha deciso di parlare apertamente dei suoi problemi attraverso una serie di stories sul suo profilo Instagram.

L’attrice, oggi 31enne, ha rivelato di aver sofferto a lungo di attacchi di panico e la sua community le ha chiesto come avesse fatto a superarli, così Micol ha deciso di raccontare la propria esperienza nella speranza che possa aiutare chi, come lei, combatte o ha combattuto contro questo disturbo.

«Molte persone mi chiedono come ho fatto a superare gli attacchi di panico, a convivere con l'ansia e ad affrontare i momenti più difficili della vita. Purtroppo non esiste un manuale o delle regole che ci aiutano a stare meglio. Io, come molti di voi, ho iniziato un percorso di terapia anni fa, che mi ha aiutato a essere la persona che sono oggi. Se qualcuno ne ha bisogno, è ora di iniziare un percorso. La vita è una sola e non si può vivere con paure e insicurezze» ha dichiarato molto sinceramente l’attrice.

«Anni fa ho iniziato la terapia, quando si sono presentati per la prima volta gli attacchi di panico e ho provato diverse terapie, come la psicoterapia e la terapia comportamentale. Tutto il mio percorso è servito e ora gli strumenti li porto con me per affrontate le difficoltà » ha dichiarato Micol.

L'attrice non ha parlato spesso dei suoi problemi di salute mentale, ma ad oggi dichiara di sentirsi meglio «Rispetto a qualche anno fa in cui mi ero trovata a combattere con stati d'ansia e attacchi di panico oggi sto meglio» ha detto Micol. «Prima la mia giornata era fatta di tante ore pesanti in cui facevo difficoltà a ritrovare quel momento di serenità. Adesso sto meglio però mi sono accanita sul mio corpo. Forse sto trovando un nuovo equilibrio, ma come sempre i cambiamenti richiedono tempo per diventare delle conquiste».

Il consiglio dell’attrice dunque è quello di non aspettare che certe problematiche passino da sole, perché si rischia di non riuscire a risolverle nel breve tempo e di vedere scorrere via la propria vita. È importante invece rivolgendosi tempestivamente a degli esperti che possono fornire il loro supporto specialistico, proprio come ha fatto lei che oggi è una moglie e mamma felice. Micol è infatti sposata con il calciatore Christian Massella dal 2014 e ha due splendidi bambini, Arya e Samuel.

Micol Olivieri è stata anche portavoce di un altro tema molto delicato, quello della normalizzazione del ciclo femminile, e si è impegnata in prima persona per sfatare falsi miti e rendere il più naturale possibile le mestruazioni femminili, analogamente a quanto aveva fatto anche l’attrice Jessica Biel.