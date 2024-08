Maven è il nuovo social network che elimina like, followers (e anche lo stress)

M aven è il social network ideato da Kenneth Stanley, Jimmy Secretan e Blas Morosche, che ha eliminato i like e i followers privilegiando la salute mentale dei suoi utenti

Curare la propria salute mentale, specialmente sui social, è diventata una prorità per tantissimi utenti. Le aziende in primis dovrebbero essere i veri motori di questo cambiamento. Per questo motivo è nato Maven, un nuovo social network creato da Kenneth Stanley, Jimmy Secretan e Blas Moros, che si propone di offrire un'alternativa più sana ispirandosi al lavoro svolto dagli scienziati nel campo dell'intelligenza artificiale.

Un'alternativa sana ai social network tradizionali

La piattaforma evita i like e i follow, lasciando che sia il puro caso a giocare un ruolo maggiore in ciò che appare nei feed degli utenti. Il principale investitore di Maven è l'ex CEO e co-founder di Twitter Ev Williams, che ha anche fondato Medium. Tra gli altri finanziatori, figura pure il CEO di OpenAI Sam Altman.

L'app, nello specifico, si basa su un concetto chiamato in gergo tecnico "open-endedness", sperimentato dall'informatico e ricercatore di intelligenza artificiale Kenneth Stanley.

In sinstesi, Maven vuole essere nuovo tipo di rete sociale, ribattezzata The Serendipity Network, che non opera come i più tradizionali Instagram, Facebook o TikTok. Non presentando la funzione "like", non c'è bisogno di contare o seguire l'account di altri utenti, bensì i loro interessi.

Maven individua molteplici interessi a partire dai singoli posti dei suoi utenti e li mostra quando si visualizzano i contenuti nel feed. In questo modo - poiché i post toccano più interessi - si ha continuamente l'opportunità di espandere i propri orizzonti, seguendone di nuovi e aumentando la possibilità di incontrare persone con interessi complementari. Maven parte dell'idea che su Internet ci sia un enorme flusso di idee e interessi che non riusciamo mai a seguire oppure con cui non interagiamo concretamente, perché tutto ciò che sperimentiamo è sempre basato sulla popolarità, sui like e sulle mere interazioni numeriche.

Gli utenti che puntano tutto sulla curiosità, pongono domande o approfondiscono argomenti che stimolano l'attenzione di chi utilizza l'app, troveranno un forte coinvolgimento e incontreranno persone con interessi simili.