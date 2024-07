Martina Colombari insultata dagli haters “Sei anoressica, stai invecchiando male”

M artina Colombari e l'ennesimo attacco di bodyshaming. In passato era stata accusata di incitare all'anoressia le ragazze.

Martina Colombari è stata presa di mira dagli haters su Instagram a causa delle sue foto in costume da bagno al mare. Le polemiche, iniziate a inizio luglio, non sono nuove per la conduttrice, che già in passato aveva subito episodi di bodyshaming. Gli haters criticano il suo fisico tonico e asciutto, definendolo troppo magro, privo di carne, maschile e raggrinzito per la sua età, utilizzando termini offensivi e fuori luogo.

Nonostante ciò, Martina ha sempre ignorato questi commenti negativi, continuando a condividere serenamente i momenti della sua vita con i suoi fan. Sposata con l’ex calciatore italiano Alessandro Costacurta, a 49 anni, Martina rimane indifferente agli insulti, ma reagisce con fermezza quando viene accusata di essere un cattivo esempio per le giovani donne, promuovendo un fisico estremamente magro e non sano.

La lotta di Martina contro gli haters negli anni

In un’intervista a Il Giornale di qualche anno fa, Martina aveva risposto alle accuse di incitare all'anoressia, affermando:

“Non si rendono conto che l'anoressia è una malattia che porta alla morte, è come se mi accusassero di incitare alla magrezza. Le ragazze che soffrono di anoressia e bulimia soffrono per mancanza d'amore, sicurezza, affetto, una violenza subita, un lavoro perso.”

Ha aggiunto:

“Mi dà molto fastidio. Gli insulti spesso li lascio perdere, però quando iniziano a essere pesanti o scrivono cattiverie è giusto rispondergli. Va bene la democrazia, va bene che sei un personaggio pubblico, però c'è differenza tra un commento, una critica, o una minaccia. Se tu mi incontrassi per strada, avresti il coraggio di dirmi certe cose? Non credo. E allora cosa ti dà il coraggio di dirmi che sono una anoressica schifosa?"

Martina ha inoltre espresso il suo dispiacere per essere ingiustamente accusata:

"Mi spiace molto perché mi incolpano di qualcosa che io veramente non faccio e non si rendono conto che con le parole si feriscono le persone."