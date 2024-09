Lyric Mariah Heard, la modella senza una gamba diventata virale per la sua self confidence

L yric Mariah Heard, modella senza una gamba dalla nascita, condivide sul suo profilo Instagram video in cui cambia la protesi come fosse un accessorio e il web la ama per la sua grande body acceptance.

Giovane, bella e piena di coraggio: la storia che vogliamo raccontarvi oggi parla di forza di volontà, di caparbietà nell’inseguire i propri sogni e di quell’incredibile self confidence che tutti dovremmo avere.

È la storia di Lyric Mariah Heard, splendida ragazza statunitense di Chicago nata senza buona parte della gamba destra, compreso il piede, e con seri problemi alle mani, ovvero con la Sindrome della Banda Amniotica, una rara complicanza che consiste nello sviluppo di difetti delle dita di mani e piedi (e altre anomalie) dovuti alla costrizione di parti del corpo da parte di fasci di tessuto del sacco amniotico.

Nonostante quelli che, a prima vista, potrebbero sembrare difetti fisici insormontabili, il sogno di Lyric Mariah è sempre stato quello di fare la modella. Un sogno che sembrava impossibile dati i problemi oggettivi della giovane donna, ma che la ragazza ha affrontato a testa alta, diventando un esempio di body acceptance e self confidence da prendere davvero come grande fonte di ispirazione.

Così, aperto il suo canale instagram come @PhenixSoul, che significa letteralmente “anima della fenice” a simboleggiare la sua capacità di rinascere dalle stesse ceneri della sua disabilità, Lyric Mariah ha iniziato a condividere momenti di vita quotidiana e piccole grandi sfide da superare, riuscendo a conquistare in breve tempo tutto l’affetto e il supporto del web. Oltre, ovviamente, a diventare in breve tempo una delle modelle più apprezzate, comparsa anche nelle campagne pubblicitarie di brand come Savage X Fenty di Rihanna e SKIMS di Kim Kardashian.

Proprio qualche giorno fa la modella ho condiviso un bellissimo video nel quale appare in mezzo ad una strada, mentre si appoggia ad una colonna per togliersi la protesi alla gamba e indossarne una con i tacchi, in modo da sentirsi “la miglior versione di se stessa”, come ha scritto nella didascalia di accompagnamento al video. Tra gli sguardi dei curiosi, la giovane ha indossato con nonchalance la sua protesi con indosso una bella decolletè rosso fuoco e si è allontanata camminando sui tacchi come una vera modella professionista.

Le reazioni degli utenti di Instagram non si sono fatte attendere e tutti si sono complimentate con Lyric Mariah per la sua capacità di affrontare le difficoltà, ribadendole quanto fosse bella e coraggiosa, un vero esempio per tutti perché capace di impattare notevolmente nel mondo con questi semplici gesti pieni di significato, sdoganando una volta per tutte la normalità di avere un handicap più o meno evidente.

«Sono nata con la sindrome della banda amniotica, che è un difetto di nascita causato dalle bande amniotiche che penetrano nell'utero», aveva raccontato la modella in un’intervista per spiegare la condizione che ha alterato in modo permanente il suo aspetto fisico, la sua gamba e le sue mani.

Lyric Mariah Heard: bullismo e disordini alimentari nel suo passato

Questa condizione ovviamente le ha portato non pochi problemi durante l’infanzia, quando fu vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola per via della sua diversità. Lyric Mariah ricorda infatti di quando a scuola gli altri bambini avevano paura che la sua condizione fosse contagiosa, o di quando temevano di toccare persino una matita dopo che l’aveva utilizzata lei.

Tra l’altro quando frequentava la scuola elementare, la giovane si era sottoposta a diversi interventi chirurgici per risolvere i problemi legati alla sua condizione e, dovendo assumere farmaci per il dolore, questi le avevano tolto l’appetito, così si era disabituata a mangiare. E d’altronde stava sempre attenta a non mettere su peso, per non dare ai bulli che la prendevano in giro un’altra ragione per perseguitarla.

Problemi con il cibo che, come racconta lei stessa, si erano poi riaffacciati durante gli anni della pandemia, seguiti da un periodo in cui era stata ossessionata dall’allenamento in palestra.

Una storia apparentemente infelice e difficile che però, come nelle migliori delle favole, non ha tolto a Lyric Mariah un briciolo di caparbietà, quella stessa che l’ha portata a diventare una modella di successo e un esempio di body acceptance fuori dall’ordinario.