Lydia Morley, la tiktoker che sensibilizza sulla calvizie precoce: «Soffro di alopecia areata, prima mi vergognavo, ora mi piaccio così»

L ydia Morley è una ragazza del Galles che si è ammalata di alopecia areata. Dopo aver accettato la sua condizione, la sua battaglia continua sui social dove la giovane sensibilizza sulla malattia: «Rasatevi i capelli e aiutate gli altri, starete meglio».

Un esempio di grande accettazione e body positivity nonostante la sofferenza e lo sgomento iniziale: la storia che vi raccontiamo oggi è quella di Lydia Morley, una ragazza di 23 anni del Galles diventata molto conosciuta in rete, soprattutto su TikTok, per via quello che le è successo negli ultimi mesi e che la giovane ha voluto condividere sul suo profilo.

Lydia infatti ha contratto il covid ben 8 volte e questo, secondo i medici da cui la ragazza si è recata, le avrebbe indebolito il sistema immunitario al punto da farle venire l’alopecia. Nonostante la giovane età la TikToker infatti ha iniziato a notare che ogni volta che si pettinava perdeva grandi quantità di capelli fino a che, recandosi a visita dal suo medico, non è arrivata la terribile sentenza: alopecia areata.

Lydia ha iniziato così la sua battaglia contro quella malattia che sembrava toglierle ogni giorno un pezzetto della sua femminilità ma che, anziché schiacciarla con la sua ineluttabilità, l’ha resa più forte fino a farle decidere di condividere la sua esperienza in rete per sentirsi meno sola e trovare supporto da chi magari stava soffrendo la stessa cosa, dando a sua volta coraggio a chi si trovava in difficoltà come lei.

È così che Lydia Morley è diventata una piccola star di TikTok raggiungendo un gran numero di utenti e diventando per tutti un vero e proprio esempio di forza, coraggio e body acceptance.

Sì perché anziché disperarsi e coprirsi il capo per nascondere la calvizie, Lydia ha deciso di parlare a cuore aperto ai suoi followers e di raccontare la sua esperienza senza filtri e senza vergogna.

«Pensando a tutte le infezioni che ho avuto, credo che il mio sistema immunitario sia stato progressivamente indebolito», ha raccontato la giovane in un video condiviso su TikTok. Lydia aveva già perso gran parte dei suoi capelli quando ha preso la drastica decisione di rasarli, ma senza per questo rinunciare alla sua identità e femminilità: «Un trucco completo con la testa calva valorizza davvero tanto una donna» ha infatti ribadito con convinzione.

Tanta body acceptance però non è arrivata né subito, né tutta insieme: all’inizio non è stato facile, scoprire che sarebbe rimasta calva è stato un vero trauma per Lydia che, in un primo momento, nascondeva la sua condizione con delle parrucche che la facevano sentire più sicura. Poi pian piano è arrivata la consapevolezza che le parrucche non erano che un sistema temporaneo per nascondere la sua condizione, che i capelli non sarebbero mai tornati e così Lydia ha capito che era arrivato il momento di accettarsi così com’era e prendere coscienza di questa nuova condizione, abituandosi alla sua nuova immagine: «Ora mi sento sicura anche senza» ha infatti spiegato la giovane su TikTok raccogliendo il supporto e i commenti pieni di affetto e approvazione di migliaia di utenti.

L’obiettivo di Lydia oggi è quello di sensibilizzare gli altri sulla lotta contro l’alopecia perché, come ha dimostrato la sua storia, è qualcosa che può colpire tutti, a prescindere dall’età, e incoraggiare chi come lei si trova ad affrontare la stessa battaglia a reagire e non abbattersi, anzi, a fare qualcosa anche per gli altri: «Rasatevi i capelli e raccogliete un po’ di soldi per aiutare qualcun altro. Vi sentirete meglio» ha concluso saggiamente la ragazza.