Luca Carboni, la lotta contro il tumore al polmone: “Credevo di avere poco tempo ma ero felice della vita vissuta”

L uca Carboni racconta in un'intervista i suoi ultimi due anni trascorsi a combattere un tumore al polmone. La sua vita ora a battaglia vinta.

Luca Carboni ha recentemente raccontato in un’intervista al Corriere della Sera la sua battaglia contro un tumore al polmone, durata due anni, e la rinascita che ne è seguita. Una lotta vissuta lontano dai riflettori, scegliendo di dedicare tutte le sue energie a ciò che lo aspettava dopo la diagnosi:

"Viviamo in un mondo dove tutto è condiviso. Io, invece, ho seguito il mio istinto e mi sono ritirato. Ho staccato dai social e mi sono concentrato su ciò che mi stava accadendo. A marzo 2022 mi è stato diagnosticato un tumore al polmone. Un po’ di tosse che non passava, una lastra e lo choc. Pensiamo sempre che non possa accadere a noi, e invece tutto è cambiato in un attimo."

Questa scoperta ha segnato una svolta non solo nella sua vita personale, ma anche professionale. Stava lavorando a un nuovo album e programmando un tour, ma ha dovuto mettere tutto in pausa per concentrarsi sulle terapie:

"In pochi minuti, sono passato dalla scelta dei brani alla scelta delle cure per sopravvivere. Il tumore era grande e complesso da operare."

Durante questo periodo difficile, Carboni ha potuto trovare conforto nella pittura, la sua passione accanto alla musica, e nella condivisione di questo percorso con altri malati:

"Il tumore non è un’esperienza individuale, ma collettiva. Non puoi sentirti veramente guarito se chi ti stava accanto durante le flebo non ce l’ha fatta. Ho pregato per me e per chi condivideva il mio stesso percorso."

Il percorso di guarigione, spiega il cantante, è stato lungo e faticoso, ma pieno di soddisfazioni. Nonostante la gravità della situazione, ha cercato di mantenere uno spirito positivo:

"Anche quando la fine sembrava possibile, mi sentivo felice. Ho vissuto una vita bella, piena di luce e amore."

A due anni dalla diagnosi e dopo un intervento chirurgico seguito da immunoterapia, Luca Carboni si sente prudente nel dichiararsi guarito:

"Fortunatamente non c’erano metastasi. Posso dire di essere tecnicamente guarito, ma con queste malattie la parola ‘guarigione’ resta fragile."

Oggi, il cantante si mostra come una persona cambiata. Questa esperienza ha trasformato non solo la sua salute fisica, ma anche la sua prospettiva sulla vita e sulle relazioni con gli altri. Ha eliminato abitudini poco salutari come il fumo, e ha trovato una nuova connessione con la natura:

"Ho camminato tanto, soprattutto sull’Appennino, cercando paesaggi che rafforzassero il mio legame con la vita. La natura mi ha aiutato moltissimo."