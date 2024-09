Laura Pausini si fa bionda: “Dietro al mio cambio look si cela un messaggio importante”

Laura Pausini ci aveva sorpreso con il suo nuovo look biondo, ma solo due giorni dopo la pubblicazione della famosa foto che la ritraeva così trasformata, è arrivata la smentita direttamente dalla cantante. Il cambio di immagine non era permanente, ma parte di una strategia pensata per catturare l’attenzione del suo pubblico e inviare un messaggio forte in occasione del lancio del suo nuovo progetto musicale, una collaborazione con Sam Smith.

Questo nuovo album arriva in un momento significativo per Laura Pausini, che ha deciso di raccontare sentimenti profondi maturati negli ultimi anni. Tuttavia, questa volta il tema centrale non è l'amore, ma l'amicizia. Nel post che ha lanciato il progetto, Laura si mostra bionda, indossando un vestito piumato e delle ali, simboli di libertà e di un cambiamento interiore. La trasformazione non è solo estetica, ma rappresenta anche una svolta nel suo modo di affrontare le relazioni, siano esse di lavoro, amore o amicizia. Diversamente dal passato, Laura sembra aver maturato una visione più serena e consapevole della fine dei legami.

Nella caption del post, l'artista ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo, "Ciao", prevista per il 27 settembre. Questo brano, come sottolinea Laura, ha un valore speciale per lei.

"Il brano "Ciao" parla della capacità di lasciare andare con serenità le persone che sono state al nostro fianco fino ad ora. Non è una storia d’amore, ma di amicizia. Una storia che ho vissuto in prima persona, che mi ha provocato tristezza, ma che mi ha insegnato che non tutte le relazioni si chiudono in modo netto. Ho imparato a lasciare andare persone importanti che mi hanno deluso, senza essere definitiva. Parto da me, viscerale e impulsiva, e da quella stessa chiusura che ho spesso usato nella mia vita per salvarmi, per dire che non è sempre così."

Laura ha poi aggiunto che questo cambiamento non è stato facile per lei:

"Normalmente, quando finisce una storia, che sia d’amore, d’amicizia o di lavoro, è più facile discutere, trovare un colpevole e cancellare l’altro. Questa volta no. Si può imparare a lasciar andare e vivere ognuno la propria vita rispettandosi. Sbattendo la pace in faccia alla guerra."

Nel brano, Laura Pausini riflette anche sulla tendenza "moderna" di rompere facilmente i legami, litigare piuttosto che perdonare, e sostituire le persone quando si crea una crepa in un rapporto. Ma con "Ciao", vuole proporre un nuovo modo di percepire queste crepe: affrontare la fine di un rapporto senza rancore, trovando pace e rispetto reciproco anche nelle chiusure dolorose.