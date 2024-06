D a sempre Kylie Jenner è vittima di critiche riguardanti il suo aspetto e il suo stile di vita: ora la più piccola di casa Kardashian scoppia in lacrime per i commenti offensivi e sbotta: «Non è giusto giudicare l’aspetto di una persona».

Kylie Jenner piange, perché vittima di offese. Modella, personaggio televisivo e, da qualche tempo, anche imprenditrice: se c’è una cosa che bisogna riconoscere a Kylie Jenner è senza dubbio l’intraprendenza e la capacità di mettersi in gioco su più fronti. La più giovane delle sorelle Kardashian, infatti, ha creato un piccolo impero con il suo marchio di make-up Kylie Cosmetics e, da qualche mese, si è lanciata anche nella moda con il marchio Khy che però non starebbe andando come sperato.

A soli 26 anni Kylie può essere comunque definita una giovane donna di successo, eppure questo non la mette al riparo da critiche e commenti cattivi che sfociano in un vero e proprio body shaming.

A essere preso di mira dagli haters non è solo il suo stile di vita, ma soprattutto il suo aspetto: Kylie infatti è cambiata tantissimo negli anni e non ha mai fatto mistero di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica e di aver subìto diversi interventi.

In particolare, quando ha lanciato il suo brand di cosmetici, la giovane Jenner ha puntato molto sulle sue labbra come veicolo promozionale: il messaggio che le ha permesso di ottenere risultati record e incassi stellari era legato al fatto che per avere le labbra di Kylie bastava semplicemente usare i suoi prodotti.

Poi però la Jenner ha ammesso di aver fatto ricorso al lip filler, falsando il risultato finale, e perdendo così gran parte della fiducia che i fan e gli acquirenti dei suoi prodotti avevano riposto in lei, vedendo riversare sui suoi canali social commenti al limite della cattiveria.

Così, nell’episodio andato in onda lo scorso 20 giugno della serie iconica di cui è protagonista insieme alle sorelle, ovvero The Kardashians, Kylie Jenner piange, raccontando alla sorella Kendall dei commenti offensivi e delle critiche che le stavano arrivando da ogni parte.

Raccontando quello che era accaduto con la storia del filler labbra Kylie è apparsa piuttosto sofferente, soprattutto per il fatto che in tanti le avrebbero detto di apparire molto più vecchia senza il ritocchino: «Perché la gente pensa che sia giusto parlare di me? Non ho mai pianto per questo prima, ma adesso tutto questo mi ferisce» ha continuato Kylie rivolgendosi a sua sorella.

Sono soprattutto i commenti relativi al suo ricorso alla chirurgia che sembrano farle più male di tutti: leggendo cose come “si è incasinata la faccia”, Kylie afferma con convinzione «Anche se ho subito così tanti interventi chirurgici, continuo a pensare che non sia giusto parlare dell'aspetto di qualcuno. Anche prima del filler per le labbra la gente parlava del mio aspetto. È doloroso», ha concluso, asciugandosi le lacrime.

Non è mancato ovviamente il supporto da parte di Kendall che ha subito rassicurato la sorella dicendole che non è mai sembrata più giovane e bella di ora, spiegandole poi il suo punto di vista: «Non importa quanto ne parliamo, tutti penseranno che ci siamo rifatte completamente la faccia. Purtroppo, è qualcosa a cui dobbiamo abituarci».

Ma in un confessionale a parte, Kylie torna sull’argomento e prosegue il suo sfogo: «Sento continuamente cose brutte su di me e, dopo più di 10 anni che ne sento parlare, è diventato estenuante».

La piccola di casa Jenner appare dunque stanca di essere sempre oggetto di critiche, ma allo stesso tempo sa di essere una persona forte che deve necessariamente lasciarsi scivolare addosso le critiche e il body shaming che le viene rivolto, per poter proseguire il suo cammino imprenditoriale e la sua vita, con accanto i suoi figli e il suo nuovo amore Timothée Chalamet.