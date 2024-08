Khaby Lame, dal papà l’insegnamento ad eccellere senza perdere l’umiltà: «Con i soldi voglio aiutare gli altri»

I l TikToker da 16 milioni di dollari resta umile e onora gli insegnamenti della sua famiglia, ma prosegue nel suo sogno di diventare regista e si prepara per sbarcare in America con un progetto interculturale.

Dotato di un’ironia travolgente, di grande espressività e di una naturale capacità di divertire gli altri: Khaby Lame è senza dubbio un ragazzo fuori dall’ordinario tanto da diventare, con i suoi 163 milioni di followers, il TikToker più seguito del mondo.

Eppure, nonostante la sua comicità travolgente che gli ha fatto conquistare l'appellativo di moderno Charlie Chaplin, per la sua capacità espressiva che non necessita di parole, Khaby è anche un ragazzo con la testa sulle spalle, uno che non si è lasciato ammaliare dal successo e ha sempre continuato a tenere i piedi ben piantati a terra, senza mai perdere di vista i suoi valori.

Da sempre infatti il giovane Lame è stato uno che si è rimboccato le maniche: tanti i lavori fatti nel corso della sua vita, prima di esplodere come influencer, dal lavavetri al muratore, passando per il lavapiatti e il meccanico. Ma del suo passato da manovale Khaby va orgoglioso perché è grazie a quei lavori che ha potuto aiutare la sua famiglia e non si è mai pentito di essersi messo in gioco in prima persona, considerando quei lavori addirittura leggeri se confrontati ai sacrifici fatti da sua madre e suo padre.

Tenacia, umiltà e perseveranza lo hanno poi condotto ad una fortunata coincidenza, quella di aver scaricato TikTok proprio il giorno in cui è stato licenziato, dando il via alla sua fortuna. D’altronde suo padre gli ha sempre insegnato ad eccellere in qualsiasi cosa fa e, intervistato da La Repubblica, Khaby ha raccontato così la grande lezione di vita ricevuta da suo papà: «Sono cresciuto vedendo la costanza della mia famiglia. Mio padre mi ha insegnato che anche se lavi i piatti devi essere il migliore a farlo».

Una lezione che evidentemente il 24enne ha assorbito in pieno perché, quando ha iniziato a pubblicare i suoi video di una semplicità disarmante, ma allo stesso tempo irresistibile, è diventato proprio un’eccellenza dei social, riuscendo ad accumulare un patrimonio di ben 16 milioni di dollari.

Ma lui non guarda ai numeri da capogiro che riesce a smuovere perché il suo obiettivo è sempre stato quello di far ridere gli altri, ispirandosi direttamente al suo idolo, Will Smith: «Essere primo o secondo non mi interessa. Mi piace far divertire le persone. Ho sempre pensato che un giorno mi sarebbe piaciuto far ridere gli altri come Will Smith faceva ridere me» ha confessato candidamente il TikToker che, in effetti, è riuscito davvero ad incontrare l’attore e addirittura si è guadagnato una parte nel suo film, aggiungendo un tassello importante alla sua carriera di attore.

Non solo: recentemente Group Black, la società media dedicata all’inclusione, e P&G hanno annunciato il lancio di ‘Khaby is Coming to America’, una nuova serie unscripted con protagonista proprio l’influencer italiano di origine senegalese, nella cornice di un progetto dedicato all’ampliamento delle narrazioni interculturali.

«Amo far ridere la gente e ho lavorato per ampliare il mio pubblico oltre le piattaforme social», ha affermato il creator spiegando che questa collaborazione gli ha permesso di fare il passo successivo nel suo progetto di diventare regista.

In ‘Khaby Is Coming To America’, il TikToker porterà in TV il suo personaggio nato sui social media con una serie di episodi di 20″ che esploreranno persone, luoghi e cibo migliori – e più strani – che si trovano in Usa, con la partecipazione di ospiti celebri come Alica Keys.

Ma Khaby non si monta la testa e nonostante l’enorme successo e i mille progetti continua a vivere in un normale appartamento con il fratello e con i suoi soldi desidera fare qualcosa per gli altri, proprio come ha già aiutato i suoi genitori ai quali ha comprato casa a Milano: «Mi piacerebbe usare i miei soldi per aiutare gli altri» ha infatti dichiarato a La Repubblica.

Ma tra i sogni nel cassetto di Khaby ci sono anche la vittoria di un Oscar e un Nobel per la Pace: sogni extra big, ma si sa, per quanto grandi siano questi desideri, mai sottovalutare le capacità di un giovane uomo pieno di talento e forza di volontà.